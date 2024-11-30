В рамках 15-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле примет «Лас-Пальмас». Поединок пройдет 30 ноября и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» занимает 1-е место в таблице Примеры с 34 очками в активе после 14-и туров. «Барселона» опережает «Реал» на 4 балла.

На своем поле команда набрала максимум очков. За 5 встреч при родных трибунах «Барселона» набрала 15 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке «сине-гранатовые» уверенно обыграли «Брест» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов, а до этого команда сыграла вничью с «Сельтой» (2:2) в Примере.

В последних 5-и встречах «Барселона» однажды проиграла «Реал Сосьедаду» (0:1), также 1 раз сыграла вничью и трижды победила. За этот период команда забила 13 голов и 6 раз пропустила.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Марк Касадо (красная карточка), Рональд Араухо, Марк Берналь, Андреас Кристенсен, Ансу Фати, Марк-Андре тер Стеген и Ферран Торрес (у всех — травмы).

Состояние команды: «Барселона» в нынешнем сезоне является главным претендентом на победу в чемпионате Испании. Ближайшие преследователи теряют очки.

«Барселона» стабильно обыгрывает «Лас-Пальмас» в очных противостояниях. В последней встрече «сине-гранатовые» одолели соперника со счетом 1:0.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: Команда располагается на 17-й позиции в чемпионате Испании с 12-ю очками в активе после 14-и туров. «Лас-Пальмас» продолжает вести борьбу за выживание.

Команда опережает зону вылета лишь на 2 балла, имея на две игры больше. На чужом поле «Лас-Пальмас» набрал 6 очков из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошлом туре команда проиграла «Мальорке» (2:3), пропустив решающий гол на 90+1-й минуте. До этого «Лас-Пальмас» обыграл «Райо Вальекано» (3:1).

В последних 5-и матчах в Примере команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Лас-Пальмас» одолел «Жирону» (1:0) и «Валенсию» со счетом 3:2.

Состояние команды: У «Лас-Пальмаса» довольно серьезные проблемы с игрой в обороне. Команда одна из худших в лиге по пропущенным (25 голов в 14-и встречах).

В «Лас-Пальмасе» отлично выступает нападающий Фабио Сильва. Этот форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу за 10 встреч в Примере, занимая 16-е место в списке лучших бомбардиров.

Статистика для ставок

«Барселона» не смогла победить в последних 2-х встречах Примеры

В последних 2-х матчах «Лас-Пальмас» пробивал тотал 2.5 больше

«Барселона» 4 раза обыграла «Лас-Пальмас» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.16, победа «Лас-Пальмас» — 14.00, ничья — 8.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.25 и 3.95 соответственно.

Прогноз: «Барселоне» необходимо побеждать в предстоящем матче после не совсем удачной серии.

Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.03.

Прогноз: «Барселона» точно забьет довольно много голов. У «Лас-Пальмаса» есть проблемы в обороне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 3 больше за 1.77.