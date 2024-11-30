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    «Автомобилист» покажет класс в очередном матче

    «Автомобилист» — «Трактор». Ставка (к. 3.35) и прогноз на хоккей, КХЛ, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Трактор»
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    «Автомобилист»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» примет «Трактор». Игра пройдет на «Арене Уралец» 30 ноября. Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Ноября 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 15:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В 29 матчах екатеринбуржцы заработали 41 очко и закрепились на 2-м месте в таблице Востока, опережая 3-й «Салават Юлаев» всего на 1 балл.

    Последние матчи: Неделями ранее «Автомобилист» выдал продуктивный отрезок, состоявший из семи побед. На фоне столь яркого цикла весьма неожиданным оказалось поражение от «Нефтехимика» — 1:3.

    Автомобилист — Трактор: коэффициенты букмекеров

    В следующем матче с «Куньлунем» команду Николая Заварухина также ждала неудача — 1:2 ОТ. В последних встречах «Автомобилист» вновь оказался успешен: поочередно уральцы обыграли «Динамо» Минск — 3:2 ОТ и «Авангард» — 4:2.

    Не сыграют: Джесси Блэйкер, Ник Эберт, Анатолий Голышев, Кертис Волк.

    Состояние команды: Нынешний сезон складывается для «Автомобилиста» успешно. Команда Николая Заварухина излучает уверенность и готовность решать большие задачи на протяжении всей кампании.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Турнирная дистанция «Автомобилиста» сопровождается прагматизмом в его игре. Но даже без выдающихся бомбардирских показателей уральцы остаются одним из наиболее стабильных коллективов лиги.

    Одним из сильных качеств нынешних екатеринбуржцев является дисциплинированная оборона, которая здорово подстраивается под особенности соперников, усложняя тем самым их задачи.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Челябинцы продолжают безраздельно лидировать в таблице Восточной конференции. В 31 встрече «медведи» набрали 44 очка, опередив «Авто» на 3 балла.

    Последние матчи: После крупной победы над «Металлургом» — 4:0 «Трактор» (на протяжении предыдущих недель) провел серию домашних матчей, которая оказалась неудачной.

    На своей территории команда Бенуа Гру уступила «Динамо» Москва — 3:4 Б, разгромила ЦСКА — 5:2 и проиграла «Куньлуню» — 4:1. В очередных встречах в гостях «Трактор» взял верх над «Динамо» Минск — 4:3 ОТ, но не сумел справиться с «Локомотивом» — 2:4.

    Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: Нынешний сезон «Трактор» проводит идеально. Возможно, последние результаты челябинцев не такие стабильные, как в начале регулярки, но команда Бенуа Гру по-прежнему играет ярко и динамично.

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    Тренерский штаб «Трактора» внедряет новые идеи, формируя прочный фундамент под большие задачи ввиду того, что в нынешних условиях соперничества челябинцы являются реальными кубковыми претендентами.

    В последнее время «Трактору» характерна определенная непоследовательность в плане уровня игры в обороне, но этот недочет команда попытается исправить в среднесрочной перспективе.

    Статистика для ставок

    • В трех очных встречах из четырех предыдущих в Екатеринбурге победа досталась «Автомобилисту»

    • В двух матчах друг против друга в нынешнем сезоне «Автомобилист» одержал верх

    • Минимум 3 шайбы забрасывал «Автомобилист» в трех очных матчах их предыдущих четырех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.80, а победа «Трактора» — в 2.65.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: В очных матчах нынешнего сезона «Автомобилист» был успешен. В целом команда Николая Заварухина находится в хороших кондициях и способна в очередной раз закончить это противостояние победой.

    Ставка: «Автомобилист» победит + ТБ 4.5 за 3.35.

    Прогноз: Суровый соперник екатеринбуржцев заставит тех на время отказаться от прагматизма и провести по-настоящему продуктивную встречу в контексте содержательного атакующего хоккея.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 1.87.

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    «Автомобилист» — «Трактор»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» покажет класс в очередном матче
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