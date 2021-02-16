«Барселона» сыграет на своем поле с «Пари Сен-Жермен» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» лишь по собственной глупости в заключительном туре группового этапа упустила первое место в своем квартете. Тогда каталонцы умудрились проиграть «Ювентусу» на своем поле с крупным счетом. В противном случае, у «Барсы» был бы попроще первый соперник в плей-офф.

Впрочем, сейчас надо, в первую очередь, делать акцент на существенном игровом прогрессе «Барселоны». Это хорошо заметно и по результатам.

В предыдущих 18-ти матчах у «Барсы» только два поражения. Одно из них от «Атлетика» в финале Суперкубка Испании, в котором команда Рональда Кумана тоже показала очень солидный футбол.

В минувшие выходные «Барселона» разнесла на «Камп Ноу» «Алавес» — 5:1. И после этого матча многие, кто его смотрел, подтвердят, что «Барса» играет в очень классный футбол.

«ПСЖ»

А у «ПСЖ» на прошлой неделе случилась настоящая катастрофа. Неймар снова травмирован. За неделю до матча с «Барселоной» бразилец получил травму, из-за которой, скорее всего, не сыграет и в ответной встрече с каталонцами.

Кроме того, из-за травмы против «Барселоны» не сыграет Анхель Ди Мария. «ПСЖ» остался без двух важнейших игроков атаки, теперь вся надежда только на Килиана Мбаппе, который, по правде говоря, уже давно не впечатляет.

Еще одна важная деталь: после группового этапа у «ПСЖ» поменялся главный тренер. Вместо уволенного Томаса Тухеля команду возглавил Маурисио Почеттино. И пока что крайне сложно сказать, что аргентинец кардинально изменил игру парижан.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Лучше, чем при Тухеле, «ПСЖ» точно не стал играть, несмотря на то, что во Франции ни у кого и близко нет такого состава.

Прогноз и ставка

На «Барселону» букмекеры предлагают поставить за 2.09, на ничью за 4.15, а на «ПСЖ» — за 3.52.

Как ни крути, а отсутствие Неймара может стать ключевым в этом противостоянии. Без него атакующий потенциал «ПСЖ» заметно ниже. Скорости Мбаппе далеко не всегда достаточно, нужен еще и креатив бразильца.

Ну и наверняка для расслабившегося за два месяца «ПСЖ» станет настоящим стрессом чересчур шустрая игра «Барсы» в нападении. Месси, Гризманн, Дембеле и каталонская молодежь находятся просто в сумасшедшей форме.

Так что вполне вероятно, что первая игра завершится для парижан сокрушительным поражением.

Ставка - победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 3.40.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Барселоны» по итогам первого тайма за 2.49. Стартовые 45 минут станут испытанием для гостей.