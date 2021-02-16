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    «Барселона» разорвет «ПСЖ» в первом матче?

    «Барселона» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, Лигу чемпионов, 16 февраля 2021 года

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    «Барселона» сыграет на своем поле с «Пари Сен-Жермен» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Февраля 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Барселона»

    «Барселона» лишь по собственной глупости в заключительном туре группового этапа упустила первое место в своем квартете. Тогда каталонцы умудрились проиграть «Ювентусу» на своем поле с крупным счетом. В противном случае, у «Барсы» был бы попроще первый соперник в плей-офф.

    Впрочем, сейчас надо, в первую очередь, делать акцент на существенном игровом прогрессе «Барселоны». Это хорошо заметно и по результатам.

    В предыдущих 18-ти матчах у «Барсы» только два поражения. Одно из них от «Атлетика» в финале Суперкубка Испании, в котором команда Рональда Кумана тоже показала очень солидный футбол.

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    • В минувшие выходные «Барселона» разнесла на «Камп Ноу» «Алавес» — 5:1. И после этого матча многие, кто его смотрел, подтвердят, что «Барса» играет в очень классный футбол.

    «ПСЖ»

    А у «ПСЖ» на прошлой неделе случилась настоящая катастрофа. Неймар снова травмирован. За неделю до матча с «Барселоной» бразилец получил травму, из-за которой, скорее всего, не сыграет и в ответной встрече с каталонцами.

    Кроме того, из-за травмы против «Барселоны» не сыграет Анхель Ди Мария. «ПСЖ» остался без двух важнейших игроков атаки, теперь вся надежда только на Килиана Мбаппе, который, по правде говоря, уже давно не впечатляет.

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    • Еще одна важная деталь: после группового этапа у «ПСЖ» поменялся главный тренер. Вместо уволенного Томаса Тухеля команду возглавил Маурисио Почеттино. И пока что крайне сложно сказать, что аргентинец кардинально изменил игру парижан.

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    Лучше, чем при Тухеле, «ПСЖ» точно не стал играть, несмотря на то, что во Франции ни у кого и близко нет такого состава.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» букмекеры предлагают поставить за 2.09, на ничью за 4.15, а на «ПСЖ» — за 3.52.

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    Как ни крути, а отсутствие Неймара может стать ключевым в этом противостоянии. Без него атакующий потенциал «ПСЖ» заметно ниже. Скорости Мбаппе далеко не всегда достаточно, нужен еще и креатив бразильца.

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    • Ну и наверняка для расслабившегося за два месяца «ПСЖ» станет настоящим стрессом чересчур шустрая игра «Барсы» в нападении. Месси, Гризманн, Дембеле и каталонская молодежь находятся просто в сумасшедшей форме.

    Так что вполне вероятно, что первая игра завершится для парижан сокрушительным поражением.

    Ставка - победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 3.40.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Барселоны» по итогам первого тайма за 2.49. Стартовые 45 минут станут испытанием для гостей.

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