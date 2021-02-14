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    «Арсенал» обыграл «Лидс», Обамеянг оформил хет-трик

    «Арсенал» — «Лидс»: счет матча 4:2, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Лидсом» (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    В составе победителей хет-три оформил габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один мяч забил испанский полузащитник Даниель Себальос.

    За гостей при счете 0:4 отличились голландский защитник Паскаль Стрёйк и португальский нападающий Элдер Кошта.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Лидс 4:2
    Голы: 1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (13'), 2:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (пенальти) (41'), 3:0 Эктор Бельерин (45'), 4:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (47'), 4:1 Pascal Struijk (58'), 4:2 Элдер Кошта (69') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Габриэл, Седрик Суареш, Давид Луис, Букайо Сака, Даниель Себальос (Rob Holding, 89'), Мартин Эдегор (Мохамед Эль-Ненни, 78'), Эмиль Смит Роув (Виллиан, 62'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски (Niall Huggins, 53'), Джейми Шаклтон, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Pascal Struijk, Джек Харрисон (Элдер Кошта, 46'), Матеуш Клих (Tyler Roberts, 46'), Патрик Бэмфорд Предупреждения: Pascal Struijk (70'), Стюарт Даллас (90')

    Хозяева прервали трехматчевую серию без побед, набрали 34 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

    В следующем туре «Арсенал» дома примет «Манчестер Сити» (21 февраля), а «Лидс» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном» (19 февраля).

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