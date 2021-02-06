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    «Леванте» не удержал победный счет в матче с «Гранадой»

    «Леванте» — «Гранада»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Леванте» в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры сыграл вничью с «Гранадой» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Лягушки» открыли счет на 30-й минуте, когда отличился Хосе Луис Моралес.

    Гости отыгрались за две минуты до перерыва благодаря точному удару Кенеди.

    На 67-й минуте дубль оформил Моралес, вновь принеся хозяевам минимальный перевес.

    И все же на последних минутах встречи «Гранада» ушла от поражения — гол забил Роберто Сольдадо.

    Футбол. Испания. Примера
    Леванте — Гранада 2:2
    Голы: 1:0 Хосе Моралес Луис (30'), 1:1 Кенеди (43'), 2:1 Хосе Моралес Луис (67'), 2:2 Роберто Сольдадо (90') Леванте: Айтор, Оскар Дуарте, Рубен Везу, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон (Серхио Постиго, 82'), Неманья Радоя, Хосе Моралес Луис (Son, 75'), Рубен Рочина (Jorge de Frutos, 65'), Гонсало Мелеро, Серхио Леон (Daniel Gomez, 65'), Рохер (Энис Барди, 82') Гранада: Руи Силва, Nehuen Perez (Херман Санчес, 88'), Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Димитри Фулкье, Ян Брис Этеки (Федерико Вико, 75'), Адриан Марин (Антонио Пуэртас, 46'), Анхель Монторо, Луис Суарес, Хорхе Молина (Роберто Сольдадо, 75'), Кенеди (Дарвин Мачис, 61') Предупреждения: Анхель Монторо (55'), Хосе Моралес Луис (74'), Роберто Сольдадо (79'), Луис Суарес (90')

    В турнирной таблице Примеры «Леванте» занимает девятое место (27 очков), а «Гранада» — восьмое (30 очков).

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