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    «Крылья Советов» обыграли «Кайрат»

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    Самарские «Крылья Советов» победили «Кайрат» (3:2) в контрольном матче на сборах в Турции.

    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»

    К началу второго тайма самарцы вели 3:0, но пропустили дважды в течение трех минут.

    В стартовом составе «Кайрата» вышел бывший форвард ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав.

    Контрольный матч.
    «Крылья Советов» — «Кайрат» (Алма-Ата) — 3:2 (2:0)
    Голы: 5 Горшков, 15' (со штрафного); 17 Зиньковский, 29'; 33 Сергеев, 47'; Косович, 51'; Айбол, 53' (пенальти)«Крылья Советов»: 81 Овсянников, 5 Горшков (10 Сарвели, 64'), 4 Солдатенков (3 Чернов, 64') , 3 Чернов (47 Божин, 46'), 18 Зеффан (28 Прищепа, 64'), 84 Гацкан (7 Хади, 64'), 6 Якуба (8 Витюгов, 46'), 17 Зиньковский (23 Комбаров, 64'), 11 Ежов (34 Хлусов, 64'), 19 Цыпченко (57 Тюрин, 64'), 33 Сергеев (69 Голенков, 64')«Кайрат»: Устименко, Миканович, Поляков, Дугалич, Оганесян (Кургин, 21'), Гуральский, Косович, Абикен, Алыкулов, Мамба, Вагнер Лав
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