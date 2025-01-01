Свентек
Ига уже провела на текущем турнире один матч, который превратился для нее в обычную тренировку.
Польская теннисистка не заметила норвежку Малене Хельге — 6:1, 6:0:
Однако с учетом того, что соперница занимает в рейтинге всего лишь 404-е место, акцентировать внимание на этот результате точно не стоит.
Но при этом все равно нет сомнений в том, что Свентек хороша готова к австралийской серии. По крайней мере, усталости у нее точно нет.
Ига, как известно, почти не играла после US Open, и как раз тогда все думали, что она решила немного перезагрузиться после непростой первой половины прошедшего сезона.
Но позже стало известно, что Свентек не могла играть из-за временного отстранения — в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество. Впрочем, все строгие комиссии пришли к выводу, что звезда ничего не нарушала и не заслуживает наказания.
Мухова
Каролина тоже начала сезон с победы над Хельге. Как и Свентек, она спокойно переиграла норвежку — 6:2, 6:2.
Несмотря на то, что в 2024-м Мухова первую половину сезона и провела лишь восемь турниров, ее все равно удалось завершить год рядом с топ-20.
Мухова в очередной раз напомнила, что остается самой сложной соперницей для топ-5.
В конце июля чешская теннисистка взяла титул в Палермо, в начале сентября дошла до полуфинала на US Open, а в октябре добралась до финала на «тысячнике» в Пекине и до полуфинала на «пятисотнике» в Нинбо.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.37, победу Муховой букмекеры предлагают за 3.10.
Прогноз: на данный момент в этом противостоянии ничья 2-2. Также стоит отметить, что во всех предыдущих случаях польке и чешке понадобился дополнительный сет. Скорее всего, не станет исключением и предстоящая встреча.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.11.