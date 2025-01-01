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    Свентек начнет 2025-й с поражения от Муховой?

    Свентек — Мухова. Ставка (к. 2.11) и прогноз на United Cup 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Мухова
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против чешки Каролины Муховой в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 1 января, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Свентек

    Ига уже провела на текущем турнире один матч, который превратился для нее в обычную тренировку.

    Польская теннисистка не заметила норвежку Малене Хельге — 6:1, 6:0:

    Однако с учетом того, что соперница занимает в рейтинге всего лишь 404-е место, акцентировать внимание на этот результате точно не стоит.

    Но при этом все равно нет сомнений в том, что Свентек хороша готова к австралийской серии. По крайней мере, усталости у нее точно нет.

    Ига, как известно, почти не играла после US Open, и как раз тогда все думали, что она решила немного перезагрузиться после непростой первой половины прошедшего сезона.

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    Но позже стало известно, что Свентек не могла играть из-за временного отстранения — в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество. Впрочем, все строгие комиссии пришли к выводу, что звезда ничего не нарушала и не заслуживает наказания.

    Мухова

    Каролина тоже начала сезон с победы над Хельге. Как и Свентек, она спокойно переиграла норвежку — 6:2, 6:2.

    Несмотря на то, что в 2024-м Мухова первую половину сезона и провела лишь восемь турниров, ее все равно удалось завершить год рядом с топ-20.

    Мухова в очередной раз напомнила, что остается самой сложной соперницей для топ-5.

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    В конце июля чешская теннисистка взяла титул в Палермо, в начале сентября дошла до полуфинала на US Open, а в октябре добралась до финала на «тысячнике» в Пекине и до полуфинала на «пятисотнике» в Нинбо.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.37, победу Муховой букмекеры предлагают за 3.10.

    Прогноз: на данный момент в этом противостоянии ничья 2-2. Также стоит отметить, что во всех предыдущих случаях польке и чешке понадобился дополнительный сет. Скорее всего, не станет исключением и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.11.

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    Свентек — Мухова: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на теннис. Свентек начнет 2025-й с поражения от Муховой?
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