Шевченко
Саша ужасно провел первый матч на текущем турнире, но в итоге стал одним из героев группового этапа.
В дебютном матче Шевченко с треском проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте — 2:6, 1:6.
Однако уже через несколько дней произошло почти невозможное — Шевченко выиграл у Стефаноса Циципаса.
Более того, ему хватило двух сетов для победы над 11-й ракеткой мира — 6:4, 7:6.
По сути, именно благодаря этой сенсационной победе Шевченко команда Казахстана и прорвалась в четвертьфинал.
Зверев
Немецкий теннисист тем временем пока еще не проигрывал на United Cup. По всей видимости, он действительно серьезно настроен помочь команде защитить чемпионский титул.
Правда, один небольшой сбой все-таки уже был: во втором матче Зверев отдал сеи Чжичжэню Чжану — 2:6, 6:0, 6:2.
С другой стороны, Зверев показал превосходную реакцию в стрессовой ситуации. Во второй и третьей партиях он просто не заметил китайца.
В первом матче Зверев одержал победу над бразильцем Тиаго Монтейро — 6:4, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 8.30, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: на этот раз Шевченко вряд ди удивит. В отличие от Циципаса, у Зверева в последнее время редко бывают проблемы в матче против подобных соперников. Вполне вероятно, что немец выиграет с разгромным счетом.
- 1.92Фриц — Чжан: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 2.11Свентек — Мухова: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.94Стернс — Касаткина: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.97.