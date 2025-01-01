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    Зверев тоже проиграет Шевченко?

    Шевченко — Зверев. Ставка (к. 1.97) и прогноз на United Cup 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против представителя Казахстана Александра Шевчекно в плей-офф командного турнира United Cup. Матч пройдет 1 января, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шевченко

    Саша ужасно провел первый матч на текущем турнире, но в итоге стал одним из героев группового этапа.

    В дебютном матче Шевченко с треском проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте — 2:6, 1:6.

    Однако уже через несколько дней произошло почти невозможное — Шевченко выиграл у Стефаноса Циципаса.

    Более того, ему хватило двух сетов для победы над 11-й ракеткой мира — 6:4, 7:6.

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    По сути, именно благодаря этой сенсационной победе Шевченко команда Казахстана и прорвалась в четвертьфинал.

    Зверев

    Немецкий теннисист тем временем пока еще не проигрывал на United Cup. По всей видимости, он действительно серьезно настроен помочь команде защитить чемпионский титул.

    Правда, один небольшой сбой все-таки уже был: во втором матче Зверев отдал сеи Чжичжэню Чжану — 2:6, 6:0, 6:2.

    С другой стороны, Зверев показал превосходную реакцию в стрессовой ситуации. Во второй и третьей партиях он просто не заметил китайца.

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    В первом матче Зверев одержал победу над бразильцем Тиаго Монтейро — 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 8.30, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: на этот раз Шевченко вряд ди удивит. В отличие от Циципаса, у Зверева в последнее время редко бывают проблемы в матче против подобных соперников. Вполне вероятно, что немец выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.97.

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    Шевченко — Зверев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на теннис. Зверев тоже проиграет Шевченко?
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