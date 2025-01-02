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    Прервётся ли победная серия «Атланты»?

    «Денвер» — «Атланта». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Атланта»
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    «Торонто» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Денвер« будет принимать "Атланту". Игра пройдет в Денвере на "Болл Арена" 2 января. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Атланта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Января 2025 года

    Денвер

  • НБА
    •  Денвер 05:00 Атланта

    Атланта

  • НБА
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    «Денвер»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» занимает 6 место при 18 победах и 13 поражениях.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня баскетболисты «Денвера» одержали победу в матче против «Юты» (132:121). Вклад в победу команды внёс Никола Йокич, оформив трипл-дабл из 36 очков, 22 подборов и 11 передач.

    Не сыграют: «Самородки» по-прежнему не могут рассчитывать на Дарона Холмса и Влатко Чанчара, у которых врачи диагностировали травмы ахилла и колена соответственно. Под вопросом участие Арона Гордона, у которого травма икры.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Денвера» одержали три победы, переиграв «Финикс» (117:90), «Детройт» (134:121) и «Юту» (132:121).

    «Атланта»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 5 место, одержав 18 побед и потерпев 15 поражений.

    Последние матчи: «Атланта» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, обыграв в гостях «Торонто» (136:107). Ключевую роль в матче сыграл лидер команды Трей Янг, оформив дабл-дабл из 34 очков и 10 передач.

    Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин, в лазарете находится Богдан Богданович, у которого врачи диагностировали травму ноги. С травмой руки из строя выбыл Ларри Нэнс-мл.

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    Состояние команды: «Атланта» выдаёт победную серию из четырёх матчей. Помимо удачной игры против «Торонто» (136:107), «ястребы» добились побед в матчах с «Майами» (120:110), «Чикаго» (141:133) и «Миннесотой» (117:104).

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Денвера» составляет 2 матча

    • Победная серия «Атланты» составляет 4 матча

    • В этом сезоне «Денвер» одержал победу над «Атлантой» (136:107)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Атланты» — 2.20.

    ТБ 242.5 и ТМ 242.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Атланта» несмотря на то, что набрала ход и выдаёт победную серию, скорее всего оступится в предстоящей игре с сильным «Денвером». «Самородки» уже обыгрывали своих соперников в этом сезоне, и наверняка добьются новой виктории над «ястребами».

    Ставка: Фора «Денвера» (-3.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: 243 очка — именно столько забросили друг другу баскетболисты «Денвера» и «Атланты» в первой очной игре сезона. Предлагаем поставить на результативную игру в исполнении двух команд.

    Ставка: ТБ 242.5 с коэффициентом 1.83.

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    «Денвер» — «Атланта»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Прервётся ли победная серия «Атланты»?
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