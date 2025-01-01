1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» бьются за повышение в классе. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

На данный момент «Сандерленд» на 5 пунктов отстает от второй позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз в 24 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черные коты» с минимальным счетом уступили «Сток Сити».

До того команда не смогла переиграть крепкий «Блэкберн» (2:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Норвичу» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сандерленд» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Черные коты» не побеждали в двух своих последних поединках. А вот в кадровом плане команда выглядит прилично.

Матчи против «Шеффилд Юнайтед» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Сандерленд» победил 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Да и шанс немного подтянуться к дуэту лидеров имеется.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» намерены вернуться в элитный дивизион. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Шеффилд Юнайтед» в 24 матчах набрал 49 зачетных баллов. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 14 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Клинки» подписали мировую с «Вест Бромвичем» (1:1).

До того команда вчистую уступила «Бернли» (0:2). Зато встреча с «Кардифф Сити» завершилась уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Юнайтед» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Клинки» постепенно теряют позиции. Команда в двух последних турах Чемпионшипа набрала всего один балл.

При этом «Шеффилд Юнайтед» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот с реализацией у команды все не так уж и весело — 33 забитых мяча в 24 поединках.

«Клинки» в трех последних очных поединках переиграли «Сандерленд». Причем все три эти виктории получились с разницей в один мяч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент нынче переживает не самые лучшие времена.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждали в 2 своих последних матчах

«Шеффилд Юнайтед» пропустил всего 14 мячей в 24 поединках

«Клинки» в 3 последних очных поединках одолели «Сандерленд»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Шеффилд Юнайтед» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается удержаться в дуэте лидеров.

«Сандерленд» нынче крайне нестабилен, плюс не сумел победить в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20