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    «Плимут» получит кошелку голов от «Бристоль Сити», «Арсенал» не порадует результативностью

    Экспресс дня 1 января 2025 года. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 января 2025 года
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    Уэйн Руни — тренер «Плимута»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи АПЛ, английского Чемпионшипа и чемпионата Австралии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Брентфорд» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

    Сейчас «Брентфорд» располагается в середине турнирной таблицы РПЛ, в принципе, как и обычно. Подопечные Томаса Франка в последнее время стали играть прагматичнее, нашли более оптимальные сочетания в обороне, и команда стала гораздо меньше пропускать.

    В 18-м туре «Брентфорд» сыграл в гостях вничью против «Брайтона» (0:0), ранее было поражение дома от главной сенсации сезона «Ноттингема» (0:2). Причем, «лесники» фактически использовали оба своих голевых момента.

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    • Сейчас главной проблемой Микеля Артеты стала серьезная травма лидера Букайо Сака. Его отсутствие четко проявилось в последней игре против «Ипсвича» (0:1), когда «Арсенал» владел громадной инициативой на поле, но воплотить свое преимущество на поле смог только в один гол.

    Сейчас на краях атаки играют Мартинелли-Троссард, но никто из них по своему уровню не стоит рядом с Сака. Без главной звезды «канонирам» будет очень трудно в дальнейшем. Также не стоит забывать и о проблемах команды в центре нападения, где играет от безысходности Хаверц.

    Наш прогноз: индивидуальный тотал «Арсенала» меньше 2,5 за 1,56.

    «Уондерерс» — «Макартур»

    Футбол. Чемпионат Австралии. А-Лига

    После 9 матчей «Уондерерс» идет на седьмом месте в чемпионате Австралии. Команда играет очень результативно и забила уже 22 мяча, что почти 2,44 гола за игру. При этом и пропускает очень много — 18 мячей.

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    В последнем туре «Уондерерс» выиграл в гостях у «Аделаиды» (3:2), раньше была домашняя победа над «Веллингтоном» (4:1) и ничья с «Брисбеном» (2:2).

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    • «Макартур» после десяти туров располагается на четвертой позиции. Всего он забил 20 мячей и пропустил 13 голов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В последней игре команда победила на выезде «Перт Глори» со счетом 3:0. Ранее была ничья дома с «Централ Кост Маринерс» (1:1), причем, «Макартур» большую часть матча играл в меньшинстве. Считаем, что имеет смысл заиграть результативный футбол в этой игре.

    Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,47.

    «Плимут» — «Бристоль Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

    Подопечные Уэйна Руни являются главными аутсайдерами Чемпионшипа и набрали в 23 матчах всего 18 очков. Тем не менее, руководство клуба пока проявляет выдержку и не увольняет с поста главного тренера легенду английского футбола. А сам Руни абсолютно уверен в своем тренерском мастерстве, напоминая часто об этом в интервью.

    Но результаты говорят об обратном, а оборона «Плимута» это вообще катастрофа. В 23 матчах пропущен уже 51 мяч. То есть в среднем 2,21 за матч. В восьми последних играх подряд команда Руни неизменно получает не меньше двух голов, а всего за этот отрезок у нее 25 пропущенных мячей.

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    • Дела у «Бристоль Сити» гораздо лучше. Команда идет в середине турнирной таблицы с 33 очками, при этом забивает более одного мяча. У нее победы в двух последних турах.Сначала был обыгран «Лутон» (1:0), а затем «Портсмут» (3:0).

    Состав у «Бристоль Сити» неплохой по меркам Чемпионшипа, особенно хороша атака и средняя линия, где футболисты с опытом выступления в АПЛ и за молодежные сборные Англии и Ирландии. Особо не верится, что «БС» не сможет забить хотя бы два мяча ужасному и дезорганизованному «Плимуту».

    Наш прогноз: индивидуальный тотал «Бристоль Сити» больше 1,5 за 1,80.

    Общий коэффициент — 4,20.

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