Хачанов
Для Карена прошедший сезон получился особенным. Во-первых, он завершил год в топ-20 — на 19-й строчке.
Кроме того, российский теннисист выиграл сразу два турнира — в феврале он взял титул в Дохе, а в октябре стал чемпионом в Алматы.
Хачанов провалил летний отрезок, но зато осенью случился невероятный прорыв.
Помимо успешного выступления в Алматы, он также дошел до финала на «пятисотнике» в Вене и до полуфинала на «Мастерсе» в Париже.
По правде говоря, игра и результаты Хачанова во второй половине прошедшего сезона стали большим откровением.
Нисикори
Кей тем временем начал в Гонконге с первого круга, в отличие от Карена, который попал в число сеяных.
Что сказать, несмотря на многочисленные травмы и паузы в карьере, японский теннисист по-прежнему очень опасен.
На старте турнира Нисикори одержал уверенную победу над Денисом Шаповаловым — 6:2, 6:3.
В этом матче 35-летний Нисикори не отдал ни гейма на подаче и сделал три брейка.
В 2024-м одним из главных успехов Кея стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале. Здесь он удивил, прежде всего, победой над Стефаносом Циципасом (6:4, 6:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.67, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.20.
Прогноз: скорее всего, россиянин и японец проведут один из самых напряженных матчей второго раунда. Вполне вероятно, что двух сетов им не хватит.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.