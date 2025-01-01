Россиянин Карен Хачанов сыграет против японца Кея Нисикори во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 1 января, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хачанов

Для Карена прошедший сезон получился особенным. Во-первых, он завершил год в топ-20 — на 19-й строчке.

Кроме того, российский теннисист выиграл сразу два турнира — в феврале он взял титул в Дохе, а в октябре стал чемпионом в Алматы.

Хачанов провалил летний отрезок, но зато осенью случился невероятный прорыв.

Помимо успешного выступления в Алматы, он также дошел до финала на «пятисотнике» в Вене и до полуфинала на «Мастерсе» в Париже.

Прогнозы на теннис

По правде говоря, игра и результаты Хачанова во второй половине прошедшего сезона стали большим откровением.

Нисикори

Кей тем временем начал в Гонконге с первого круга, в отличие от Карена, который попал в число сеяных.

Что сказать, несмотря на многочисленные травмы и паузы в карьере, японский теннисист по-прежнему очень опасен.

На старте турнира Нисикори одержал уверенную победу над Денисом Шаповаловым — 6:2, 6:3.

В этом матче 35-летний Нисикори не отдал ни гейма на подаче и сделал три брейка.

В 2024-м одним из главных успехов Кея стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале. Здесь он удивил, прежде всего, победой над Стефаносом Циципасом (6:4, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.67, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.20.

Прогноз: скорее всего, россиянин и японец проведут один из самых напряженных матчей второго раунда. Вполне вероятно, что двух сетов им не хватит.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.