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    У Хачанова будут проблемы в матче с Нисикори?

    Хачанов — Нисикори. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Гонконге 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Нисикори
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против японца Кея Нисикори во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 1 января, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Для Карена прошедший сезон получился особенным. Во-первых, он завершил год в топ-20 — на 19-й строчке.

    Кроме того, российский теннисист выиграл сразу два турнира — в феврале он взял титул в Дохе, а в октябре стал чемпионом в Алматы.

    Хачанов провалил летний отрезок, но зато осенью случился невероятный прорыв.

    Помимо успешного выступления в Алматы, он также дошел до финала на «пятисотнике» в Вене и до полуфинала на «Мастерсе» в Париже.

    Прогнозы на теннис

    По правде говоря, игра и результаты Хачанова во второй половине прошедшего сезона стали большим откровением.

    Нисикори

    Кей тем временем начал в Гонконге с первого круга, в отличие от Карена, который попал в число сеяных.

    Что сказать, несмотря на многочисленные травмы и паузы в карьере, японский теннисист по-прежнему очень опасен.

    На старте турнира Нисикори одержал уверенную победу над Денисом Шаповаловым — 6:2, 6:3.
    В этом матче 35-летний Нисикори не отдал ни гейма на подаче и сделал три брейка.

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    В 2024-м одним из главных успехов Кея стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале. Здесь он удивил, прежде всего, победой над Стефаносом Циципасом (6:4, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.67, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.20.

    Прогноз: скорее всего, россиянин и японец проведут один из самых напряженных матчей второго раунда. Вполне вероятно, что двух сетов им не хватит.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.

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    Хачанов — Нисикори: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на теннис. У Хачанова будут проблемы в матче с Нисикори?
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