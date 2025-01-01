Канада U20
США U20
Канада
Турнирное положение: В 3-х матчах группового этапа канадцам удалось заработать 7 очков. В таблице группы A они занимают 3-ю строчку, опережая 2-ю Финляндию на 2 пункта.
Последние матчи: В дебютной игре домашнего чемпионата Канада одержала турнирно значимую победу над Финляндией — 4:0, после матча с которой сенсационно проиграла сборной Латвии — 2:3 Б. В последней встрече команда Дэйва Кэмерона довольно весьма расчетливо с Германией — 3:0.
Канада U20 — США U20: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Потери в составе сборной Канады отсутствуют.
Состояние команды: Сборная Канады располагает высоким уровнем атакующего мастерства и гибкости состава, которому далеко не всегда хватает сыгранности.
В контексте реализации потенциала ведущие форварды Канады в настоящий момент не особо впечатляют, в то время как линия обороны выступает выше заявленных ожиданий.
Традиционно «кленовые» входят в число основных претендентов на золотые медали, однако главным остается вопрос, как команда проявит себя в матчах с более серьезными конкурентами.
США
Турнирное положение: На счету американцев 7 очков после 3-х туров группового раунда. Перед заключительной встречей «звездно-полосатые» занимают 1-е место, опережая Канаду по лучшим дополнительным показателям.
Последние матчи: Начало чемпионата мира для США сложилось весьма удачно: команда Дэвида Карла эффектно обыграла Германию — 10:4. В следующей встрече американцы разнесли Латвию — 5:1, а в 3-м туре сенсационно уступили Финляндии — 3:4 ОТ.
Не сыграют: Потери в составе сборной США отсутствуют.
Состояние команды: На турнир в Оттаву США привезли боеспособный и сбалансированный состав с высоким уровнем сыгранности системообразующих лидеров.
На фоне весьма уверенной атаки оборонительные звенья и вратарская линия США далеко не всегда излучают надежность: более грамотные соперники Штатов, безусловно, сосредоточат на этом внимание.
В текущей форме и с мощнейшим игровым ресурсом фундаментальной целью американцев остается борьба за награды высшей пробы; любое другое развитие событий в США будут считать провалом.
Статистика для ставок
- В 2-х матчах из 3 на домашнем турнире Канада обошлась без пропущенных голов
- В 2-х матчах из 3 в ворота США забивали не менее 3 голов
- Последняя официальная очная встреча — на чемпионате мира 2023 года — Канада одержала победу со счетом 6:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.35, а победа США — в 2.43.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 6.5 — за 1.81.
- 2.39Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: В главной вывеске всего группового этапа фаворитами кажутся отнюдь не канадцы. Высокая сыгранность и более очевидный атакующий потенциал свидетельствует в пользу США.
Ставка: США не проиграют за 1.85.
Прогноз: Перед заключительной встречей канадцы являются одними из лучших на турнире по игре в обороне, но забивные американцы способны скорректировать эту статистику,
Ставка: Индивидуальный тотал США больше 3 за 2.00.