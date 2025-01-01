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    США добьются победы в центральном матче группового раунда?

    Канада — США. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 1 января 2025 года

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    Кэри Терренс
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с США. Встреча пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 1 января. Начало запланировано на 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — США, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2025. Группа A 01 Января 2025 года

    Канада U20

  • Оттава
    •  Канада U20 04:00 США U20

    США U20

  • Вашингтон
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    Канада

    Турнирное положение: В 3-х матчах группового этапа канадцам удалось заработать 7 очков. В таблице группы A они занимают 3-ю строчку, опережая 2-ю Финляндию на 2 пункта.

    Последние матчи: В дебютной игре домашнего чемпионата Канада одержала турнирно значимую победу над Финляндией — 4:0, после матча с которой сенсационно проиграла сборной Латвии — 2:3 Б. В последней встрече команда Дэйва Кэмерона довольно весьма расчетливо с Германией — 3:0.

    Канада U20 — США U20: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Потери в составе сборной Канады отсутствуют.

    Состояние команды: Сборная Канады располагает высоким уровнем атакующего мастерства и гибкости состава, которому далеко не всегда хватает сыгранности.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    В контексте реализации потенциала ведущие форварды Канады в настоящий момент не особо впечатляют, в то время как линия обороны выступает выше заявленных ожиданий.

    Традиционно «кленовые» входят в число основных претендентов на золотые медали, однако главным остается вопрос, как команда проявит себя в матчах с более серьезными конкурентами.

    США

    Турнирное положение: На счету американцев 7 очков после 3-х туров группового раунда. Перед заключительной встречей «звездно-полосатые» занимают 1-е место, опережая Канаду по лучшим дополнительным показателям.

    Последние матчи: Начало чемпионата мира для США сложилось весьма удачно: команда Дэвида Карла эффектно обыграла Германию — 10:4. В следующей встрече американцы разнесли Латвию — 5:1, а в 3-м туре сенсационно уступили Финляндии — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Потери в составе сборной США отсутствуют.

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    • Состояние команды: На турнир в Оттаву США привезли боеспособный и сбалансированный состав с высоким уровнем сыгранности системообразующих лидеров.

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    На фоне весьма уверенной атаки оборонительные звенья и вратарская линия США далеко не всегда излучают надежность: более грамотные соперники Штатов, безусловно, сосредоточат на этом внимание.

    В текущей форме и с мощнейшим игровым ресурсом фундаментальной целью американцев остается борьба за награды высшей пробы; любое другое развитие событий в США будут считать провалом.

    Статистика для ставок

    • В 2-х матчах из 3 на домашнем турнире Канада обошлась без пропущенных голов

    • В 2-х матчах из 3 в ворота США забивали не менее 3 голов

    • Последняя официальная очная встреча — на чемпионате мира 2023 года — Канада одержала победу со счетом 6:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.35, а победа США — в 2.43.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 6.5 — за 1.81.

    Прогноз: В главной вывеске всего группового этапа фаворитами кажутся отнюдь не канадцы. Высокая сыгранность и более очевидный атакующий потенциал свидетельствует в пользу США.

    Ставка: США не проиграют за 1.85.

    Прогноз: Перед заключительной встречей канадцы являются одними из лучших на турнире по игре в обороне, но забивные американцы способны скорректировать эту статистику,

    Ставка: Индивидуальный тотал США больше 3 за 2.00.

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