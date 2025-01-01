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    Фриц и Чжан снова дойдут до решающего тай-брейка?

    Фриц — Чжан. Ставка (к. 1.95) и прогноз на United Cup 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Чжан
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в плей-офф командного турнира United Cup. Матч пройдет 1 января, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Начало текущего турнира получилось для Тейлора непростым — в первом матче он уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

    Похоже, здесь Фриц просто слишком рано поверил в собственный успех. Финалист US Open-2024 спокойно взял первый сет, а во втором вел с брейком и не подал на матч при счете 5:4.

    После этого Оже-Альяссим вцепился в американца мертвой хваткой, воспользовавшись в том числе эмоциональным спадом соперника.

    Прогнозы на теннис

    Во втором матче обошлось без происшествий, Фриц спокойно выиграл у хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:2.

    Чжан

    Чжичжэнь тем временем тоже выиграл только один из двух предыдущих матчей, но команде Китая все равно оказалось достаточно этого для выхода в плей-офф.

    В первом матче нового сезона Чжан разгромил бразильца Тиаго Монтейро — 6:3, 6:0.

    Дальше было поражение от Саши Зверева. Однако и тут был один позитивный момент — Чжан легко забрал у немца первый сет. Другой вопрос, что реакция соперника оказалась для представителя Поднебесной чересчур болезненной — 6:2, 0:6, 2:6.

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    Но в целом Чжан подтвердил, что он точно не из тех, кого можно обыграть без особого напряга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.13, победу Чжана букмекеры предлагают за 5.90.

    Прогноз: весной 2023-го Тейлор проиграл Чжичжэню на грунте в Мадриде. Тогда в их матче дошло до решающего тай-брейка. Скорее всего, на харде американец спокойно возьмет реванш у китайского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-5,0) за 1.95.

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    Фриц — Чжан: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на теннис. Фриц и Чжан снова дойдут до решающего тай-брейка?
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