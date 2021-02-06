Канчельскис: Только через месяц ждите от Кокорина какого-то результата

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал дебют нападающегоза «Фиорентину» в матче против «Интера» (0:2).

Александр Кокорин twitter.com/acffiorentina 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

«Странно, что Кокорин вообще вышел на футбольное поле. Сколько он пропустил? Отпуск плюс сборы — больше месяца без игровой практики. Через месяц ждите от него какого-то результата — это физиология.

Он растренированный, поэтому сейчас не стоит от него ничего ждать. Сверхъестественного ничего не будет, не надо питать иллюзий. Это нормальное явление.

Можно взять ромашку и гадать — способен он или нет, все зависит от того, как он сам захочет. Нужно просто смотреть на то, что происходит. Я был очень удивлен тому, что Саша вышел на поле. Наверное, это благодаря руководству клуба, которое посчитало, что надо его выпускать», — передает слова Канчельскиса ТАСС.