«Аталанта» — «Торино»: счет матча 3:3, обзор голов

В рамках 21-го тура итальянской Серии Ана своем поле сыграла вничью с— 3:3.

Бергамцы открыли счет на 15-й минуте. Йосип Иличич откликнулся на шикарный заброс Мартена де Рона из глубины, обработал мяч в штрафной и пробил точно в ближний угол ворот.

Спустя пять минут «Аталанта» удвоила свое преимущество. Луис Мурьель прострелил на дальнюю штангу, а Робин Госенс ударом в касание поразил цель.

Еще через пару минут отличился уже сам Мурьель, со второй попытки пробив Сальваторе Сиригу.

На 41-й минуте уже «быки» получили право на пенальти. Андреа Белотти ударом с 11-метровой отметки не смог переиграть Пьерлуиджи Голлини, зато удачно сыграл на добивании.

А на перерыв команды ушли при счете 3:2, так как в компенсированное время первого тайма ворота «Аталанты» успел поразить Бремер.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 59-й минуте, а на 77-й минуте мяч после его удара попал в штангу.

«Торино» отыгрался на 84-й минуте. Симоне Верди из глубины сделал заброс в штрафную, Федерико Бонаццоли высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает седьмое место (37 очков), а «Торино» — 17-е (16 очков).

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Торино 3:3 Голы: 1:0 Йосип Иличич (14'), 2:0 Робин Гозенс (19'), 3:0 Луис Мурьель (21'), 3:1 Андреа Белотти (42'), 3:2 Бремер Глейсон (45'), 3:3 Федерико Бонаццоли (84') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Робин Гозенс, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Sam Lammers, 78'), Маттео Пессина (Марио Пашалич, 85'), Matteo Ruggeri (Берат Джимсити, 46'), Луис Мурьель (Дуван Сапата, 58'), Йосип Иличич (Алексей Миранчук, 58') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Nicolas N'Koulou, Саша Лукич (Даньеле Базелли, 55'), Уилфрид Синго (Симоне Верди, 72'), Никола Мурру (Кристиан Даниэль Ансальди, 55'), Роландо Мандрагора, Томас Ринкон (Амер Гояк, 81'), Андреа Белотти, Симоне Дзадза (Федерико Бонаццоли, 81') Предупреждения: Симоне Дзадза (24'), Nicolas N'Koulou (27'), Хосе Луис Паломино (41'), Марио Пашалич (86'), Рафаэл Толой (87')

В еще одном матче «Сассуоло» потерпел поражение от «Специи» — 1:2.