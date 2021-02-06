ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионовРеформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
  • 19:31
    • Дормундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу»
  • 19:27
    • Дубль Демирбая помог «Байеру» разгромить «Штутгарт»
  • 19:22
    • «Лейпциг» в Гельзенкирхене выиграл у «Шальке»
  • 18:54
    • «Аталанта» упустила победу со счета 3:0
  • 17:37
    • Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ в Ульрисехамне
    Все новости спорта

    «Аталанта» упустила победу со счета 3:0

    «Аталанта» — «Торино»: счет матча 3:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Торино Сассуоло Специя Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В рамках 21-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Торино» — 3:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Бергамцы открыли счет на 15-й минуте. Йосип Иличич откликнулся на шикарный заброс Мартена де Рона из глубины, обработал мяч в штрафной и пробил точно в ближний угол ворот.

    Спустя пять минут «Аталанта» удвоила свое преимущество. Луис Мурьель прострелил на дальнюю штангу, а Робин Госенс ударом в касание поразил цель.

    Еще через пару минут отличился уже сам Мурьель, со второй попытки пробив Сальваторе Сиригу.

    На 41-й минуте уже «быки» получили право на пенальти. Андреа Белотти ударом с 11-метровой отметки не смог переиграть Пьерлуиджи Голлини, зато удачно сыграл на добивании.

    А на перерыв команды ушли при счете 3:2, так как в компенсированное время первого тайма ворота «Аталанты» успел поразить Бремер.

    Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 59-й минуте, а на 77-й минуте мяч после его удара попал в штангу.

    «Торино» отыгрался на 84-й минуте. Симоне Верди из глубины сделал заброс в штрафную, Федерико Бонаццоли высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота.

    В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает седьмое место (37 очков), а «Торино» — 17-е (16 очков).

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Торино 3:3
    Голы: 1:0 Йосип Иличич (14'), 2:0 Робин Гозенс (19'), 3:0 Луис Мурьель (21'), 3:1 Андреа Белотти (42'), 3:2 Бремер Глейсон (45'), 3:3 Федерико Бонаццоли (84') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Робин Гозенс, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Sam Lammers, 78'), Маттео Пессина (Марио Пашалич, 85'), Matteo Ruggeri (Берат Джимсити, 46'), Луис Мурьель (Дуван Сапата, 58'), Йосип Иличич (Алексей Миранчук, 58') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Nicolas N'Koulou, Саша Лукич (Даньеле Базелли, 55'), Уилфрид Синго (Симоне Верди, 72'), Никола Мурру (Кристиан Даниэль Ансальди, 55'), Роландо Мандрагора, Томас Ринкон (Амер Гояк, 81'), Андреа Белотти, Симоне Дзадза (Федерико Бонаццоли, 81') Предупреждения: Симоне Дзадза (24'), Nicolas N'Koulou (27'), Хосе Луис Паломино (41'), Марио Пашалич (86'), Рафаэл Толой (87')

    В еще одном матче «Сассуоло» потерпел поражение от «Специи» — 1:2.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Специя 1:2
    Голы: 1:0 Франческо Капуто (25'), 1:1 Martin Erlic (39'), 1:2 Emmanuel Quartsin Gyasi (78') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Рожерио, Мерт Мюльдюр, Джанмарко Феррари, Жереми Бога (Лукаш Гараслин, 39'), Филип Джуричич (Доменико Берарди, 64'), Педро Обьянг (Франческо Маньянелли, 82'), Хамед Траоре (Грегоре Дефрель, 64'), Мануэль Локателли, Франческо Капуто Специя: Иван Проведель, Claudio Terzi (Ардиан Исмайли, 53'), Simone Bastoni, Martin Erlic, Luca Vignali, Matteo Ricci, Giulio Maggiore (Юлиан Хабот, 90'), Leo Sena (Gennaro Acampora, 90'), Emmanuel Quartsin Gyasi, Daniele Verde (Диего Фариас, 63'), Кевин Агудело Предупреждения: Simone Bastoni (31'), Martin Erlic (69'), Мануэль Локателли (79'), Джанмарко Феррари (86'), Luca Vignali (90')
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ювентус» с «Ромой»?
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Игра с «Оттавой» получится простой для «Монреаля»?
  • «Оттава» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Фенербахче» и «Галатасарай» устроят войну?
  • «Фенербахче» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Медведев — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Рублев — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры