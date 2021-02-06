«Аталанта» — «Торино»: счет матча 3:3, обзор голов

В рамках 21-го тура итальянской Серии А «Аталанта»
на своем поле сыграла вничью с «Торино»
— 3:3.
Бергамцы открыли счет на 15-й минуте. Йосип Иличич откликнулся на шикарный заброс Мартена де Рона из глубины, обработал мяч в штрафной и пробил точно в ближний угол ворот.
Спустя пять минут «Аталанта» удвоила свое преимущество. Луис Мурьель прострелил на дальнюю штангу, а Робин Госенс ударом в касание поразил цель.
Еще через пару минут отличился уже сам Мурьель, со второй попытки пробив Сальваторе Сиригу.
На 41-й минуте уже «быки» получили право на пенальти. Андреа Белотти ударом с 11-метровой отметки не смог переиграть Пьерлуиджи Голлини, зато удачно сыграл на добивании.
А на перерыв команды ушли при счете 3:2, так как в компенсированное время первого тайма ворота «Аталанты» успел поразить Бремер.
Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 59-й минуте, а на 77-й минуте мяч после его удара попал в штангу.
«Торино» отыгрался на 84-й минуте. Симоне Верди из глубины сделал заброс в штрафную, Федерико Бонаццоли высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота.
В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает седьмое место (37 очков), а «Торино» — 17-е (16 очков).
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Торино 3:3
Голы: 1:0 Йосип Иличич (14'), 2:0 Робин Гозенс (19'), 3:0 Луис Мурьель (21'), 3:1 Андреа Белотти (42'), 3:2 Бремер Глейсон (45'), 3:3 Федерико Бонаццоли (84')
Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Робин Гозенс, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Sam Lammers, 78'), Маттео Пессина (Марио Пашалич, 85'), Matteo Ruggeri (Берат Джимсити, 46'), Луис Мурьель (Дуван Сапата, 58'), Йосип Иличич (Алексей Миранчук, 58')
Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Nicolas N'Koulou, Саша Лукич (Даньеле Базелли, 55'), Уилфрид Синго (Симоне Верди, 72'), Никола Мурру (Кристиан Даниэль Ансальди, 55'), Роландо Мандрагора, Томас Ринкон (Амер Гояк, 81'), Андреа Белотти, Симоне Дзадза (Федерико Бонаццоли, 81')
Предупреждения: Симоне Дзадза (24'), Nicolas N'Koulou (27'), Хосе Луис Паломино (41'), Марио Пашалич (86'), Рафаэл Толой (87')
В еще одном матче «Сассуоло» потерпел поражение от «Специи» — 1:2.
Футбол. Италия. Серия А
Сассуоло — Специя 1:2
Голы: 1:0 Франческо Капуто (25'), 1:1 Martin Erlic (39'), 1:2 Emmanuel Quartsin Gyasi (78')
Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Рожерио, Мерт Мюльдюр, Джанмарко Феррари, Жереми Бога (Лукаш Гараслин, 39'), Филип Джуричич (Доменико Берарди, 64'), Педро Обьянг (Франческо Маньянелли, 82'), Хамед Траоре (Грегоре Дефрель, 64'), Мануэль Локателли, Франческо Капуто
Специя: Иван Проведель, Claudio Terzi (Ардиан Исмайли, 53'), Simone Bastoni, Martin Erlic, Luca Vignali, Matteo Ricci, Giulio Maggiore (Юлиан Хабот, 90'), Leo Sena (Gennaro Acampora, 90'), Emmanuel Quartsin Gyasi, Daniele Verde (Диего Фариас, 63'), Кевин Агудело
Предупреждения: Simone Bastoni (31'), Martin Erlic (69'), Мануэль Локателли (79'), Джанмарко Феррари (86'), Luca Vignali (90')