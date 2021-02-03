Кокорин получил разрешение на работу в Италии

Александр Кокорин
globallookpress.com
«Фиалки» получили все документы, необходимые для завершения формальной части трансфера, так что сделка считается состоявшейся.
«Кокорин тренируется вместе с остальной командой, и, кроме того, он тренируется по индивидуальной программе.
Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче», — сообщили в пресс-службе «Фиорентины».
Напомним, что в ближайшем матче чемпионата Италии «Фиорентина» сыграет с «Интером».