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    Кокорин получил разрешение на работу в Италии

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    Форвард Александр Кокорин, подписавший контракт с «Фиорентиной», получил разрешение на работу в Италии, сообщает ТАСС.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Фиалки» получили все документы, необходимые для завершения формальной части трансфера, так что сделка считается состоявшейся.

    «Кокорин тренируется вместе с остальной командой, и, кроме того, он тренируется по индивидуальной программе.

    Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче», — сообщили в пресс-службе «Фиорентины».

  • Кокорин может пропустить матч с «Интером»
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    • Напомним, что в ближайшем матче чемпионата Италии «Фиорентина» сыграет с «Интером».

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