Кокорин получил разрешение на работу в Италии

Форвард, подписавший контракт с «Фиорентиной», получил разрешение на работу в Италии, сообщает ТАСС.

«Фиалки» получили все документы, необходимые для завершения формальной части трансфера, так что сделка считается состоявшейся.

«Кокорин тренируется вместе с остальной командой, и, кроме того, он тренируется по индивидуальной программе.

Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче», — сообщили в пресс-службе «Фиорентины».

Напомним, что в ближайшем матче чемпионата Италии «Фиорентина» сыграет с «Интером».