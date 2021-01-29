Лион — Бордо: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.01.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Бордо» — «Лион» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Бордо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лион»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лион — Бордо.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.