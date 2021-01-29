«Лион» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 января, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Ткачи» совсем недавно потеряли лидерство. Причем «Лион» сразу уже оказался на 3 строчке турнирной таблицы.

Между тем, команда Руди Гарсии и не думает отказываться от идеи наконец-то выиграть чемпионат. Отставание от дуэта лидеров — только 2 очка.

Минувший тур лионцы провели со всей злостью и мощью. На выезде был уничтожен «Сент-Этьен», в ворота которого влетело 5 безответных мячей.

Все прогнозы на Лигу 1

У «Лиона» кадровых проблем практически нет. Так что есть все шансы добыть победу в этом поединке.

«Бордо»

«Бордо» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Анже» (2:1). После той победы жирондинцы поднялись на 7 место.

Впрочем, амбиций у клуба куда больше. Пора бы «Бордо» возвращаться в группу лидеров, отрыв от которой еще довольно значительный.

Отношения с «ткачами» у «Бордо» откровенно не складываются. В 5 последних поединках команда дважды сыграла вничью при трех поражениях.

Слабоватая атака — главная проблема «Бордо». Но главной задачей в этой встрече для гостей, все же, будет сдержать атаки лионцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.47, на ничью за 4.92, а на «Бордо» — за 7.00

«Лион» явно намерен побороться за чемпионский титул, тем более команда сейчас набрала приличный ход.

«Бордо» надежен в обороне, однако команда не совсем удачно играет с «ткачами».

В этом поединке лионцы, вероятно, поначалу упрутся в оборону гостей, но во втором тайме сумеют додавить оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» во 2 тайме с коэффициентом 1.76