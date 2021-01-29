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    «Ткачи» дожмут «Бордо» после перерыва?

    «Лион» — «Бордо». Прогноз и ставка (к. 1.76) на матч Лиги 1 по футболу 29 января 2021 года

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    «Лион» — «Бордо»: прогноз и ставка
    Мемфис Депай
    «Лион» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 января, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Января 2021 года
    Лион
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    •  Лион 23:00 Бордо Бордо
  • Бордо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.90
  • Ставка!
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    «Лион»

    «Ткачи» совсем недавно потеряли лидерство. Причем «Лион» сразу уже оказался на 3 строчке турнирной таблицы.

    Между тем, команда Руди Гарсии и не думает отказываться от идеи наконец-то выиграть чемпионат. Отставание от дуэта лидеров — только 2 очка.

    Минувший тур лионцы провели со всей злостью и мощью. На выезде был уничтожен «Сент-Этьен», в ворота которого влетело 5 безответных мячей.

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    У «Лиона» кадровых проблем практически нет. Так что есть все шансы добыть победу в этом поединке.

    «Бордо»

    «Бордо» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Анже» (2:1). После той победы жирондинцы поднялись на 7 место.

    Впрочем, амбиций у клуба куда больше. Пора бы «Бордо» возвращаться в группу лидеров, отрыв от которой еще довольно значительный.

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    • Отношения с «ткачами» у «Бордо» откровенно не складываются. В 5 последних поединках команда дважды сыграла вничью при трех поражениях.

    Слабоватая атака — главная проблема «Бордо». Но главной задачей в этой встрече для гостей, все же, будет сдержать атаки лионцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.47, на ничью за 4.92, а на «Бордо» — за 7.00

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    «Лион» явно намерен побороться за чемпионский титул, тем более команда сейчас набрала приличный ход.

    «Бордо» надежен в обороне, однако команда не совсем удачно играет с «ткачами».

    В этом поединке лионцы, вероятно, поначалу упрутся в оборону гостей, но во втором тайме сумеют додавить оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» во 2 тайме с коэффициентом 1.76

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