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    Слуцкий: Искренне желаю Кокорину преодолеть все сложности и буду за него болеть

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил перспективы Александра Кокорина проявить себя в итальянской Серии А.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    В ближайшее время российский нападающий «Спартака» должен стать игроком итальянской «Фиорентины».

    «По уровню таланта своему, о котором сложены уже легенды… Ему скоро исполнится 30 лет, поэтому сложно оценивать потенциал и талант.

    Но по качествам он точно сможет заиграть в Италии. Будут ли побочные факторы, которые помешают ему раскрыть качества и преодолевать эти моменты, я не знаю.

    Но я искренне с большой симпатией отношусь к Кокорину как к футболисту.

    У него есть прекрасный шанс поставить жирный восклицательный знак в таком уже серьезном и солидном возрасте, когда он уже обязан преодолевать все сложности.

    Я ему этого искренне желаю и буду за него очень сильно болеть. Шансы на то, что у него получится, оценил бы как 80 на 20 в его пользу», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

    Трансфер Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» должен быть оформлен на следующей неделе. По сообщениям СМИ, московский клуб заработает на переходе 4,5 миллиона евро.

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