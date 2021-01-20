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    «Рома» сделала лишнюю замену в матче Кубка Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Рома Специя Курьезы
    «Рома» может получить техническое поражение в проигранном матче 1/8 финала Кубка Италии против «Специи» (2:4).

    «Рома»
    «Рома»

    Римский клуб могут наказать за превышение допустимого количества замен. Наставник «Ромы» Паулу Фонсека провел шесть замен по ходу игры — четыре в основное время и еще две — в дополнительное.

    ФИФА с недавнего времени допускает проведение дополнительной замены в овертайме, однако в регламенте Кубка Италии прописано, что клуб в дополнительное время получает дополнительный временной слот для замены, но не дополнительную замену, максимальное число которых остается прежним — пять.

    Отметим, что на старте сезона «Роме» уже присуждали техническое поражение в матче 1-го тура Серии А с «Вероной» (0:0).

    Клуб неверно заявил полузащитника Амаду Диавара. Хавбек, участвовавший в той игре, в заявку на сезон был включен как игрок не старше 22 лет, однако на момент проведения матча ему уже исполнилось 23 года.

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