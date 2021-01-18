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    Касымпаша — Эрзурумспор — смотреть онлайн прямую трансляцию 18.01.2021

    Касымпаша — Эрзурумспор: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол
    В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч «Касымпаша» — «Эрзурумспор».

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    Последний матч между собой: «Касымпаша» — «Эрзурумспор» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Эрзурумспор»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Касымпаша» — «Эрзурумспор».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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