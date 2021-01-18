Арсенал Лондон — Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая трансляция 18.01.2021

В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Лондон»).

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