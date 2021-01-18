Арсенал Лондон — Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая трансляция 18.01.2021

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Лондон»).
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