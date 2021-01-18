ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» вырвал победу у «Фулхэма»«Челси» перевел дух, но прогресса все еще нет Уэйн Руни10 определяющих моментов в карьере Руни. Легенда «МЮ» завершила карьеру игрока «Рейнджерс»НХЛ. Дубли Бучневича и Панарина, шайба и передача Свечникова, победный ассист Капризова
  • 08:09
    • «Бруклин» обыграл «Орландо» в первом матче Хардена, «Филадельфия» проиграла «Мемфису»
  • 21:50
    • «Спартак» объявил о подписании Хендрикса
  • 01:02
    • Гол Курзавы принес ПСЖ победу над «Анже»
  • 00:58
    • «Лестер» победил «Саутгемптон» и вышел на второе место в АПЛ
  • 22:37
    • «Боруссия» М упустила победу над «Штутгартом»
  • 22:29
    • Гол Маунта принес победу «Челси» над «Фулхэмом»
  • 21:13
    • «Ним» на выезде обыграл «Марсель»
    Все новости спорта

    Вернется ли «Арсенал» к победам?

    «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка (к. 2.00) на матч АПЛ 18 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ньюкасл»
    «Арсенал» занимает 11 место
    В 19-м туре чемпионата Англии «Арсенал» будет принимать «Ньюкасл». Матч пройдет 18 января на «Эмирейтс». Начало — в 23:00 мск. «Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2021 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 23:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    «Канониры» продолжают беспроигрышную серию. Они выиграли четыре матча подряд, пропустив всего один гол. Ситуация явно улучшилась, учитывая, какие результаты были до этого.

    «Арсенал» победил «Челси» со счетом 3:1. После этого «красно-белые» разгромили «Вест Бромвич» 4:0 и одолели «Брайтон» с минимальным результатом.

    Затем «красно-белые» выбили из Кубка Англии «Ньюкасл» (2:0 ДВ). Тем не менее, в прошлом туре прервалась сугубо победная серия в домашней встрече с «Кристал Пэлас» — 0:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после некоторого подъема застрял на 11-й строчке. С 23 очками он опережает на один балл «Лидс» — семь побед, восемь поражений и три ничьи.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» за выживание в АПЛ не борется. Куда там, скорее, «Сороки» окажутся на экваторе турнирной таблицы, либо же в его окрестностях.

    Правда, на текущий момент команда Стива Брюса только пятнадцатая. Да и с атакой имеются серьезные трудности — 18 забитых мячей в 17 поединках.

  • Невоспетые герои АПЛ. От Ники Батта до Джо Гомеса
  • Все они помогли своим командам добыть чемпионский титул
  • 15/01/2021

    • В предпоследнем матче «Юнайтед» вылетел из Кубка Англии. Команда дала бой «Арсеналу», но в овертайме пропустила два безответных мяча.

    В прошлом туре АПЛ коллектив уступил главному аутсайдеру лиги «Шеффилд Юнайтед» (0:1). Таким образом, он не знает побед уже восемь игр кряду во всех турнирах при шести поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

    20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Эспаньол — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Малага — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Брест — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Олимпиакос — ПАС Янина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нант — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Страсбур — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кротоне — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Лорьян — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сассуоло — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021     «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     Йоррит Хендрикс
  • Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?
    • 01:57 11/01/2021
    «Арсенал» — «Ньюкасл» 17.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.00.
    • Играть Бонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры