«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка (к. 2.00) на матч АПЛ 18 января 2021 года

В 19-м туре чемпионата Англии «Арсенал» будет принимать «Ньюкасл». Матч пройдет 18 января на «Эмирейтс». Начало — в 23:00 мск. «Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» продолжают беспроигрышную серию. Они выиграли четыре матча подряд, пропустив всего один гол. Ситуация явно улучшилась, учитывая, какие результаты были до этого.

«Арсенал» победил «Челси» со счетом 3:1. После этого «красно-белые» разгромили «Вест Бромвич» 4:0 и одолели «Брайтон» с минимальным результатом.

Затем «красно-белые» выбили из Кубка Англии «Ньюкасл» (2:0 ДВ). Тем не менее, в прошлом туре прервалась сугубо победная серия в домашней встрече с «Кристал Пэлас» — 0:0.

Все прогнозы на АПЛ

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после некоторого подъема застрял на 11-й строчке. С 23 очками он опережает на один балл «Лидс» — семь побед, восемь поражений и три ничьи.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» за выживание в АПЛ не борется. Куда там, скорее, «Сороки» окажутся на экваторе турнирной таблицы, либо же в его окрестностях.

Правда, на текущий момент команда Стива Брюса только пятнадцатая. Да и с атакой имеются серьезные трудности — 18 забитых мячей в 17 поединках.

В предпоследнем матче «Юнайтед» вылетел из Кубка Англии. Команда дала бой «Арсеналу», но в овертайме пропустила два безответных мяча.

В прошлом туре АПЛ коллектив уступил главному аутсайдеру лиги «Шеффилд Юнайтед» (0:1). Таким образом, он не знает побед уже восемь игр кряду во всех турнирах при шести поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.