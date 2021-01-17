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    «Бетис», «Осасуна» и «Гранада» — в 1/8 финала Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Спортинг Хихон Бетис Осасуна Гранада Малага Эспаньол Эйбар
    В 1/16 финала Кубка Испании «Бетис» одержал гостевую победу над хихонским «Спортингом» со счетом 2:0.

    «Бетис»
    «Бетис»

    Голы забили Серхио Каналес и Родри. Отметим, что хозяева играли в меньшинстве после прямого удаления защитника Марка Вальенте на 21-й минуте.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Спортинг Хихон — Бетис 0:2
    Голы: 0:1 (пенальти) (28'), 0:2 (31') Удаление: Marc Valiente (21')

    Ранее «Осасуна» и «Гранада» также вышли в 1/8 финала Кубка Испании.

    Команда из Памплоны обыграла «Эспаньол» (2:0) благодаря голам Хавьера Мартинеса и Энрике Барха.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Эспаньол — Осасуна 0:2
    Голы: 0:1 Хави Мартинес (9'), 0:2 Enrique Barja (29')

    «Гранада» нанесла выездное поражение «Малаге» (2:1) благодаря мячам Феде Вико и Хорхе Молины.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Малага — Гранада 1:2
    Голы: 0:1 Федерико Вико (16'), 0:2 Хорхе Молина (28'), 1:2 Caye Quintana (76')

    Еще в одном матче «Эйбар» на выезде уступил «Навалькарнеро» со счетом 1:3.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Навалькарнеро — Эйбар 3:1
    Голы: 0:1 Йосинори Муто (16'), 1:1 Manuel Jaimez (пенальти) (30'), 2:1 Juan Esnaider (61'), 3:1 Juan Esnaider (79')

    Соперники победителей по 1/8 финала Кубка Испании станут известны позднее.

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