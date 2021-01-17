«Бетис», «Осасуна» и «Гранада» — в 1/8 финала Кубка Испании

В 1/16 финала Кубка Испанииодержал гостевую победу над хихонскимсо счетом 2:0.

Голы забили Серхио Каналес и Родри. Отметим, что хозяева играли в меньшинстве после прямого удаления защитника Марка Вальенте на 21-й минуте.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Спортинг Хихон — Бетис 0:2 Голы: 0:1 (пенальти) (28'), 0:2 (31') Удаление: Marc Valiente (21')

Ранее «Осасуна» и «Гранада» также вышли в 1/8 финала Кубка Испании.

Команда из Памплоны обыграла «Эспаньол» (2:0) благодаря голам Хавьера Мартинеса и Энрике Барха.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Эспаньол — Осасуна 0:2 Голы: 0:1 Хави Мартинес (9'), 0:2 Enrique Barja (29')

«Гранада» нанесла выездное поражение «Малаге» (2:1) благодаря мячам Феде Вико и Хорхе Молины.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Малага — Гранада 1:2 Голы: 0:1 Федерико Вико (16'), 0:2 Хорхе Молина (28'), 1:2 Caye Quintana (76')

Еще в одном матче «Эйбар» на выезде уступил «Навалькарнеро» со счетом 1:3.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Навалькарнеро — Эйбар 3:1 Голы: 0:1 Йосинори Муто (16'), 1:1 Manuel Jaimez (пенальти) (30'), 2:1 Juan Esnaider (61'), 3:1 Juan Esnaider (79')

Соперники победителей по 1/8 финала Кубка Испании станут известны позднее.