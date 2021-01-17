«Аталанта» — «Дженоа»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
globallookpress.com
Полузащитник бергамцев Алексей Миранчук появился на поле на 66-й минуте, заменив Руслана Малиновского.
Экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, защищающий цвета «Дженоа», отыграл все 90 минут.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Дженоа 0:0
Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Алексей Миранчук, 66'), Ханс Хатебур (Йоаким Мехле, 88'), Йосип Иличич (Sam Lammers, 88'), Дуван Сапата (Луис Мурьель, 57') Дженоа: Маттиа Перин, Доменико Кришито, Иван Радованович, Андреа Мазиелло (Эдоардо Гольданига, 56'), Миха Зайц (Лукас Лерагер, 46'), Кевин Стротман (Валон Бехрами, 56'), Милан Бадель, Давиде Дзаппакоста (Жером Онген, 80'), Леннарт Циборра, Marko Pjaca (Горан Пандев, 68'), Эльдор Шомуродов Предупреждения: Эдоардо Гольданига (72'), Давиде Дзаппакоста (74'), Робин Гозенс (83')
«Аталанта» идет шестой в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» поднялась на 16-ю позицию.