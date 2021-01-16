«Марсель» — «Ним»: счет 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В первом тайме «олимпийцы» могли открыть счет, но Товен не смог реализовать пенальти.
В начале второго тайма у гостей дважды отметился Никлас Элиассон. После этого «Марсель» ответил голом Дарио Бенедетто.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Ним 1:2
Голы: 0:1 Никлас Элиассон (55'), 0:2 Никлас Элиассон (58'), 1:2 Дарио Бенедетто (85') Марсель: Йоанн Пеле, Хироки Сакаи (Саиф-Эдин Хауи, 66'), Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Поль Лирола, Бубакар Камара (Пап Гуй, 18'), Морган Сансон (Микаэль Кюизанс, 65'), Валентин Ронжье, Дарио Бенедетто, Димитри Пайет (Неманья Радоньич, 66'), Флорьян Товен (Валер Жермен, 66') Ним: Батист Рейне, Биргер Мелинг, Лука До, Антони Бриансон, Софьян Алакуш, Никлас Элиассон (Яссин Бенрау, 84'), Зинедин Ферхат, Ламин Фомба, Андрес Кубас, Рено Рипар, Мусса Коне (Karim Aribi, 90') Предупреждения: Андрес Кубас (20'), Валентин Ронжье (61'), Дуйе Чалета-Цар (68'), Антони Бриансон (90')
Хозяева опустились на 6 место (32 очка). «Ним» идет на 18 строчке (15 очков).