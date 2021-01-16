«Урал» пополнил состав игроком сборной Косово

«Урал» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником

Срок контракта екатеринбургского клуба с 25-летним косовским футболистом не уточняется.

Ибрахимай будет играть за новую команду под 17-м номером.

«Я очень рад переходу в "Урал"! Не могу дождаться, когда начнутся матчи. Знаю, что РПЛ — это хорошая крепкая лига с сильными командами и футболистами. Надеюсь, что смогу хорошо выступать в этой лиге», — заявил хавбек.

Уроженец Норвегии Ибрахимай выступал за три норвежских клуба — «Арендаль», « Мьендален» и «Викинг». В прошлом году он дебютировал в сборной Косово.