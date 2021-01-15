Лацио — Рома — смотреть онлайн прямую трансляцию 15.01.2021

В 22:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Рома» — «Лацио» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лацио»).

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