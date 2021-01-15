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    В римском дерби будет быстрый гол?

    «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч Серии А 15 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Рома»
    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 января, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Января 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Лацио»

    Очевидно, что в нынешнем сезоне лациале не смогут претендовать на что-то серьезное. По крайней мере, до зоны Лиги чемпионов далековато — 6 очков.

    Да и сама игра, демонстрируемая римлянами, не особо радует. Все держится лишь на голом мастерстве Чиро Иммобиле, который обеспечивает реализацию голевых моментов.

    Впрочем, в минувшем туре прицел лидера атак «Лацио» молчал. Тем не менее, римляне на выезде сняли скальп с «Пармы» (0:2).

    Календарь и таблица Серии А

    Перед дерби лациале имеют не лучшую кадровую диспозицию. В лазарете до сих пор пребывают Хоакин Корреа и Мохамед Фарес.

    «Рома»

    «Рома» в минувшем туре дома расписала боевой паритет с «Интером» (2:2). В любом случае, команду Паулу Фонсеки причисляют к участникам чемпионской гонки.

    Правда, отставание от лидера Серии А «Милана» составляет 6 очков. Впрочем, такое развитие событий возможно лишь в случае улучшения игры в обороне: «Рома» пропустила уже 26 мячей в 17 матчах. Многовато…

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    • «Волки» и атакуют не столь результативно. Команда Фонсеки познала радость гола только 37 раз, и это притом, что в нападении действуют опытные бойцы вроде Эдина Джеко.

    «Рома» в дерби не сможет сыграть основным составом. Пропустит встречу травмированный Педро. Посмотрим, повлияет ли его отсутствие на результат?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.38, на ничью за 3.70, а на «Лацио» — за 2.98

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    Лациале максимально настроены оказаться в лидирующей группе, к тому же в строю блестящий Иммобиле.

    «Рома» намеревается побороться за Скудетто, и явно будет активничать в атаке.

    В таких матчах скучно не бывает никогда, а первый гол должен состояться еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60

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