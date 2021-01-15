«Лацио» — «Рома». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч Серии А 15 января 2021 года

«Лацио»
Очевидно, что в нынешнем сезоне лациале не смогут претендовать на что-то серьезное. По крайней мере, до зоны Лиги чемпионов далековато — 6 очков.
Да и сама игра, демонстрируемая римлянами, не особо радует. Все держится лишь на голом мастерстве Чиро Иммобиле, который обеспечивает реализацию голевых моментов.
Впрочем, в минувшем туре прицел лидера атак «Лацио» молчал. Тем не менее, римляне на выезде сняли скальп с «Пармы» (0:2).
Перед дерби лациале имеют не лучшую кадровую диспозицию. В лазарете до сих пор пребывают Хоакин Корреа и Мохамед Фарес.
«Рома»
«Рома» в минувшем туре дома расписала боевой паритет с «Интером» (2:2). В любом случае, команду Паулу Фонсеки причисляют к участникам чемпионской гонки.
Правда, отставание от лидера Серии А «Милана» составляет 6 очков. Впрочем, такое развитие событий возможно лишь в случае улучшения игры в обороне: «Рома» пропустила уже 26 мячей в 17 матчах. Многовато…
«Волки» и атакуют не столь результативно. Команда Фонсеки познала радость гола только 37 раз, и это притом, что в нападении действуют опытные бойцы вроде Эдина Джеко.
«Рома» в дерби не сможет сыграть основным составом. Пропустит встречу травмированный Педро. Посмотрим, повлияет ли его отсутствие на результат?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.38, на ничью за 3.70, а на «Лацио» — за 2.98
Лациале максимально настроены оказаться в лидирующей группе, к тому же в строю блестящий Иммобиле.
«Рома» намеревается побороться за Скудетто, и явно будет активничать в атаке.
В таких матчах скучно не бывает никогда, а первый гол должен состояться еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60