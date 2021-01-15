«Лацио» — «Рома». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч Серии А 15 января 2021 года

«Лацио» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 января, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Очевидно, что в нынешнем сезоне лациале не смогут претендовать на что-то серьезное. По крайней мере, до зоны Лиги чемпионов далековато — 6 очков.

Да и сама игра, демонстрируемая римлянами, не особо радует. Все держится лишь на голом мастерстве Чиро Иммобиле, который обеспечивает реализацию голевых моментов.

Впрочем, в минувшем туре прицел лидера атак «Лацио» молчал. Тем не менее, римляне на выезде сняли скальп с «Пармы» (0:2).

Календарь и таблица Серии А

Перед дерби лациале имеют не лучшую кадровую диспозицию. В лазарете до сих пор пребывают Хоакин Корреа и Мохамед Фарес.

«Рома»

«Рома» в минувшем туре дома расписала боевой паритет с «Интером» (2:2). В любом случае, команду Паулу Фонсеки причисляют к участникам чемпионской гонки.

Правда, отставание от лидера Серии А «Милана» составляет 6 очков. Впрочем, такое развитие событий возможно лишь в случае улучшения игры в обороне: «Рома» пропустила уже 26 мячей в 17 матчах. Многовато…

«Волки» и атакуют не столь результативно. Команда Фонсеки познала радость гола только 37 раз, и это притом, что в нападении действуют опытные бойцы вроде Эдина Джеко.

«Рома» в дерби не сможет сыграть основным составом. Пропустит встречу травмированный Педро. Посмотрим, повлияет ли его отсутствие на результат?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.38, на ничью за 3.70, а на «Лацио» — за 2.98

Лациале максимально настроены оказаться в лидирующей группе, к тому же в строю блестящий Иммобиле.

«Рома» намеревается побороться за Скудетто, и явно будет активничать в атаке.

В таких матчах скучно не бывает никогда, а первый гол должен состояться еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60