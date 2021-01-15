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    Артета: «Арсенал» провел много игр, и за усталость приходится расплачиваться

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 18-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:0).

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Нам не хватило свежести и качества в финальной трети поля. Мы много раз заходили в эту зону, но не было серьезных моментов. Сегодня я хотел увидеть победу и несколько забитых мячей, но мы были уставшими.

    Рой Ходжсон проделывал подобное на протяжении всей своей карьеры, именно так он обыграл множество крупных команд. У нас был план, но мы его не реализовали.

    Наверное, мы недостаточно сделали для победы. Мы провели много игр, и за усталость приходится расплачиваться. У многих игроков не было свежести», — сказал Артета BBC.

    «Арсенал» набрал 24 очка и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 23 очками занимает 13-е место.

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