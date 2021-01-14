Флик: Очень разочарованы, «Бавария» хотела повторить требл

Ханс-Дитер Флик
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«Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, хотели повторить требл. В целом все решили детали, команда показала сильный дух. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счет на последней секунде.
Нужно поздравить "Киль", матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно компактнее играть в обороне.
"Киль" хорошо защищался, а их вратарь выдал великолепную игру. В сериях пенальти такое бывает, так что Року я совсем не виню», — цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.