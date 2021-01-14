Флик: Очень разочарованы, «Бавария» хотела повторить требл

Главный тренерпрокомментировал исход матча второго раунда Кубка Германии с(2:2, 5:6 пен.).

«Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, хотели повторить требл. В целом все решили детали, команда показала сильный дух. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счет на последней секунде.

Нужно поздравить "Киль", матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно компактнее играть в обороне.

"Киль" хорошо защищался, а их вратарь выдал великолепную игру. В сериях пенальти такое бывает, так что Року я совсем не виню», — цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.