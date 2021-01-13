Гол Погба вывел «МЮ» в лидеры АПЛ

одержал победу надв перенесенном матче первого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол был забит на 71-й минуте. Маркус Рашфорд навесил с правого фланга в центр на линию чужой штрафной, откуда Поль Погба в касание слета пробил и мяч после небольшого рикошета влетел в ворота.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Манчестер Юнайтед 0:1 Гол: 0:1 Поль Погба (71') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс, Йоханн Берг Гудмундссон, Джош Браунхилл, Роберт Брэйди (Дуайт Макнил, 65'), Эшли Вествуд, Крис Вуд (Матей Выдра, 80'), Эшли Барнс (Ник Поуп, 88') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Антони Марсьяль (Аксель Туанзебе, 90'), Маркус Рашфорд (Мэйсон Гринвуд, 80'), Бруну Фернандеш (Скотт МакТоминай, 89'), Неманья Матич, Эдинсон Кавани Предупреждения: Люк Шоу (32'), Бруну Фернандеш (45'), Эшли Вествуд (62')

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» вышел в лидеры турнирной таблицы АПЛ (36 очков), «Бернли» занимает 16-е место (16 очков).