Симеоне признан лучшим клубным тренером десятилетия по версии IFFHS

Диего Симеоне
globallookpress.com
Первое место в рейтинге наставников занял тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
С «матрасниками» аргентинец сумел выиграть Ла Лигу, Кубок Испании, два раза Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубк Европы, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
Симеоне, набравший 152 очка, опередил главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу (144) и Юргена Клоппа, работающего с «Ливерпулем» (105).
Также в топ-10 вошли Жозе Моуринью («Тоттенхэм»), Массимилиано Аллегри (без клуба), Унаи Эмери («Вильярреал»), Карло Анчелотти («Эвертон») и Маурисио Почеттино (ПСЖ).
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, под руководством которого мадридский клуб три сезона подряд выигрывал Лигу чемпионов, занял в рейтинге седьмое место.