Симеоне признан лучшим клубным тренером десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего тренера за последнее десятилетие (2011-2020).

Первое место в рейтинге наставников занял тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

С «матрасниками» аргентинец сумел выиграть Ла Лигу, Кубок Испании, два раза Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубк Европы, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Симеоне, набравший 152 очка, опередил главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу (144) и Юргена Клоппа, работающего с «Ливерпулем» (105).

Также в топ-10 вошли Жозе Моуринью («Тоттенхэм»), Массимилиано Аллегри (без клуба), Унаи Эмери («Вильярреал»), Карло Анчелотти («Эвертон») и Маурисио Почеттино (ПСЖ).

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, под руководством которого мадридский клуб три сезона подряд выигрывал Лигу чемпионов, занял в рейтинге седьмое место.