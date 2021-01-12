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    • Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS
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    Симеоне признан лучшим клубным тренером десятилетия по версии IFFHS

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    Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего тренера за последнее десятилетие (2011-2020).

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    Первое место в рейтинге наставников занял тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

    С «матрасниками» аргентинец сумел выиграть Ла Лигу, Кубок Испании, два раза Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубк Европы, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

    Симеоне, набравший 152 очка, опередил главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу (144) и Юргена Клоппа, работающего с «Ливерпулем» (105).

    Также в топ-10 вошли Жозе Моуринью («Тоттенхэм»), Массимилиано Аллегри (без клуба), Унаи Эмери («Вильярреал»), Карло Анчелотти («Эвертон») и Маурисио Почеттино (ПСЖ).

  • Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS
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    • Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, под руководством которого мадридский клуб три сезона подряд выигрывал Лигу чемпионов, занял в рейтинге седьмое место.

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