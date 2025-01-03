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    Прервёт ли Волынец победную серию Паркс?

    Волынец — Паркс. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч четвертьфинала турнира в Окленде 3 января 2025 года

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    Кэти Волынец
    Американка Кэти Волынец сыграет против Алисии Паркс из США в четвертьфинале турнира WTA Окленд. Матч пройдёт 3 января, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Волынец — Паркс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Волынец

    Кэти Волынец на турнире в Окленде добилась тяжёлой победы над российской теннисисткой Эрикой Андреевой (6:4, 6:7, 6:2). На корте спортсменки провели 3 часа 7 минут.

    Прогнозы на теннис

    В сложном поединке против россиянки Волынец один раз подала навылет и пять раз реализовала брейк-пойнты.

    Во втором круге WTA Окленд американка переиграла соотечественницу Энн Ли (6:4, 6:3).

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    • В рейтинге WTA Кэти Волынец занимает 58 место.

    Паркс

    Алисия Паркс с лёгкостью вышла в четвертьфинал соревновний в Окленде. В стартовой игре 24-летняя американская теннисистка нанесла поражение соотечественнице Аманде Анисимовой из США (2:6, 6:2, 6:3).

    Во втором круге Паркс потребовался 1 час и 26 минут игрового времени, чтобы нанести поражение бельгийке Грет Миннен, выиграв у соперницы в двух сетах (7:5, 6:3).

    Алисия Паркс выдаёт победную серию из семи матчей, в которую также входит триумфальное выступление на соревнованиях во французском Анжере.

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    На данный момент Алисия Паркс занимает 82 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кэти Волынец в этом матче можно поставить за 1.81, победу Алисии Паркс букмекеры предлагают за 2.00.

    Прогноз: Предстоит интересный поединок по сути равных друг другу соперниц. В 2022-м Паркс уже обыгрывала Волынец на американском корте Аркадия (5:7, 6:3, 6:3).

    Рекомендуемая ставка: Не исключаем открытого тенниса со стороны соперниц, игра наверняка будет состоять из трёх сетов. Ставим на тотал больше 21.5 с коэффициентом 1.80.

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    Волынец — Паркс: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на теннис. Прервёт ли Волынец победную серию Паркс?
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