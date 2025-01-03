Американка Кэти Волынец сыграет против Алисии Паркс из США в четвертьфинале турнира WTA Окленд. Матч пройдёт 3 января, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Волынец — Паркс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Волынец

Кэти Волынец на турнире в Окленде добилась тяжёлой победы над российской теннисисткой Эрикой Андреевой (6:4, 6:7, 6:2). На корте спортсменки провели 3 часа 7 минут.

Прогнозы на теннис

В сложном поединке против россиянки Волынец один раз подала навылет и пять раз реализовала брейк-пойнты.

Во втором круге WTA Окленд американка переиграла соотечественницу Энн Ли (6:4, 6:3).

В рейтинге WTA Кэти Волынец занимает 58 место.

Паркс

Алисия Паркс с лёгкостью вышла в четвертьфинал соревновний в Окленде. В стартовой игре 24-летняя американская теннисистка нанесла поражение соотечественнице Аманде Анисимовой из США (2:6, 6:2, 6:3).

Во втором круге Паркс потребовался 1 час и 26 минут игрового времени, чтобы нанести поражение бельгийке Грет Миннен, выиграв у соперницы в двух сетах (7:5, 6:3).

Алисия Паркс выдаёт победную серию из семи матчей, в которую также входит триумфальное выступление на соревнованиях во французском Анжере.

На данный момент Алисия Паркс занимает 82 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кэти Волынец в этом матче можно поставить за 1.81, победу Алисии Паркс букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: Предстоит интересный поединок по сути равных друг другу соперниц. В 2022-м Паркс уже обыгрывала Волынец на американском корте Аркадия (5:7, 6:3, 6:3).

Рекомендуемая ставка: Не исключаем открытого тенниса со стороны соперниц, игра наверняка будет состоять из трёх сетов. Ставим на тотал больше 21.5 с коэффициентом 1.80.