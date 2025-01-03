В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 3 января. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Без учета матча с «Бостоном» столичная команда занимает 2-ю строчку в таблице Восточной конференции с 50 очками на счету.

Последние матчи: Накануне рождественской паузы «Вашингтон» добился побед над «Каролиной» — 3:1 и «Лос-Анджелесом» — 3:1 на домашней площадке, после чего уступил в гостях «Бостону» — 1:4.

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После возобновления матчей команда Спенсера Карбери выступила противоречиво. Так, в конце декабря «Кэпиталз» разгромили «Торонто» — 5:2 и весьма неожиданно проиграли «Детройту» — 2:4.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей.

Состояние команды: Несмотря на некоторые оговорки, «Вашингтон» продолжает излучать уверенность в лидерской гонке, в которой пока не намерен сбавлять обороты.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В текущем игровом тонусе Вашингтон наделен высокой эффективностью в защите, за счет которой минимизирует количество результативных ошибок, влияющих на исход.

Если вынести за рамки локальные изъяны, то в целом можно сказать, что команда Спенсера Карбери находится в прекрасной форме и выглядит готовой решать задачи, которые в начале сезона казались невыполнимыми.

«Миннесота»

Турнирное положение: В настоящее время команда из Сент-Пола находится неподалеку от лидеров конференции. На момент написания на счету «Уайлд» 48 очков после 37 матчей.

Последние матчи: Во второй половине декабря «Миннесота» провела крайне неудачную серию, проиграв «Вегасу» — 2:3, «Флориде» — 1:6, «Юте» — 1:2 и «Виннипегу» — 0:5.

Приподнять боевой дух команде Джона Хайса удалось за счет побед над «Чикаго» — 4:3 и «Далласом» — 3:2 ОТ, а в заключительном матче 2024 года «Миннесота» потерпела поражение от «Оттавы» — 1:3.

Не сыграют: Якуб Лауко, Джейкоб Мидлтон, Кирилл Капризов (под вопросом).

Состояние команды: «Миннесота» продолжает находиться среди лидеров Западной конференции и стремится стабилизировать собственные результаты.

В настоящее время Миннесота сталкивается с определенными трудностями, которые особенно остро бьют по обороне. В контексте борьбы за 1-ю строчку это может стать определяющим фактором.

Для укрепления текущих позиций и потенциального рывка «Уайлд» попытаются сосредоточиться на улучшении реализации, процент которой также заметно проседает.

Статистика для ставок

В 3-х гостевых матчах из последних 4-х «Миннесота» пропустила не менее 4 голов

Только в 2-х гостевых встречах из предыдущих 13 «Миннесота» осталась без набранных очков

Ни в одной личной встрече в столице из 4-х последних «Вашингтон» не забивал больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.44, а победа «Миннесоты» — в 2.82.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

Прогноз: На домашнем катке «Вашингтон» встретится с похожим во многом соперником, который, как и «Кэпиталз», нацелен на результативный хоккей.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.09.

Прогноз: Остановить «Уайлд» на своей площадке команда Карбери сумеет исключительно за счет атакующей динамики, которую придется поддерживать на протяжении всего времени матча.

Ставка: «Вашингтон» забьет во всех периодах за 3.20.