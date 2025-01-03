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    «Миннесота» спровоцирует «Вашингтон» на результативный матч?

    «Вашингтон» — «Миннесота». Ставка (к. 2.09) и прогноз на хоккей, НХЛ, 3 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Миннесота»
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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 3 января. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Января 2025 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 03:00 Миннесота

    Миннесота

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Без учета матча с «Бостоном» столичная команда занимает 2-ю строчку в таблице Восточной конференции с 50 очками на счету.

    Последние матчи: Накануне рождественской паузы «Вашингтон» добился побед над «Каролиной» — 3:1 и «Лос-Анджелесом» — 3:1 на домашней площадке, после чего уступил в гостях «Бостону» — 1:4.

    Вашингтон — Миннесота: коэффициенты букмекеров

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    После возобновления матчей команда Спенсера Карбери выступила противоречиво. Так, в конце декабря «Кэпиталз» разгромили «Торонто» — 5:2 и весьма неожиданно проиграли «Детройту» — 2:4.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей.

    Состояние команды: Несмотря на некоторые оговорки, «Вашингтон» продолжает излучать уверенность в лидерской гонке, в которой пока не намерен сбавлять обороты.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В текущем игровом тонусе Вашингтон наделен высокой эффективностью в защите, за счет которой минимизирует количество результативных ошибок, влияющих на исход.

    Если вынести за рамки локальные изъяны, то в целом можно сказать, что команда Спенсера Карбери находится в прекрасной форме и выглядит готовой решать задачи, которые в начале сезона казались невыполнимыми.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: В настоящее время команда из Сент-Пола находится неподалеку от лидеров конференции. На момент написания на счету «Уайлд» 48 очков после 37 матчей.

    Последние матчи: Во второй половине декабря «Миннесота» провела крайне неудачную серию, проиграв «Вегасу» — 2:3, «Флориде» — 1:6, «Юте» — 1:2 и «Виннипегу» — 0:5.

    Приподнять боевой дух команде Джона Хайса удалось за счет побед над «Чикаго» — 4:3 и «Далласом» — 3:2 ОТ, а в заключительном матче 2024 года «Миннесота» потерпела поражение от «Оттавы» — 1:3.

    Не сыграют: Якуб Лауко, Джейкоб Мидлтон, Кирилл Капризов (под вопросом).

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    • Состояние команды: «Миннесота» продолжает находиться среди лидеров Западной конференции и стремится стабилизировать собственные результаты.

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    В настоящее время Миннесота сталкивается с определенными трудностями, которые особенно остро бьют по обороне. В контексте борьбы за 1-ю строчку это может стать определяющим фактором.

    Для укрепления текущих позиций и потенциального рывка «Уайлд» попытаются сосредоточиться на улучшении реализации, процент которой также заметно проседает.

    Статистика для ставок

    • В 3-х гостевых матчах из последних 4-х «Миннесота» пропустила не менее 4 голов

    • Только в 2-х гостевых встречах из предыдущих 13 «Миннесота» осталась без набранных очков

    • Ни в одной личной встрече в столице из 4-х последних «Вашингтон» не забивал больше 2 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.44, а победа «Миннесоты» — в 2.82.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

    Прогноз: На домашнем катке «Вашингтон» встретится с похожим во многом соперником, который, как и «Кэпиталз», нацелен на результативный хоккей.

    Ставка: «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.09.

    Прогноз: Остановить «Уайлд» на своей площадке команда Карбери сумеет исключительно за счет атакующей динамики, которую придется поддерживать на протяжении всего времени матча.

    Ставка: «Вашингтон» забьет во всех периодах за 3.20.

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