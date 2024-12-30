ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Детройту», «Тампа-Бэй» уступила «Монреалю», «Питтсбург» одолел «Айлендерс»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сент-Луис Блюз Баффало Сэйбрз Анахайм Дакс Эдмонтон Ойлерз Детройт Ред Уингз Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Айлендерс Миннесота Уайлд Оттава Сенаторз Вегас Голден Найтс Калгари Флэймз Чикаго Блэкхоукс Даллас Старз Лос-Анджелес Кингз Филадельфия Флайерз
    Вся лентаСамое главное
    Василий Демченко«Салават Юлаев» — новый лидер Востока, ЦСКА — второй на Западе, «Динамо» Минск — в первой пятерке Карло АнчелоттиЛучшее в футболе 2024 года: игроки и команды года, лучший гол и матч Мохамед СалахСборная лучших игроков первой половины клубного сезона: без Винисиуса и Мбаппе, но с де Хеа, Салахом и Левандовским
  • 07:00
    • Сборная Канады одолела Германию на МЧМ-2025
  • 04:11
    • Фонсека покинул пост главного тренера «Милана»
  • 00:42
    • «Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
  • 01:48
    • Гол Катамо принес «Спортингу» победу в дерби с «Бенфикой»
    Все новости спорта
    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Сент-Луис» — «Баффало» — 2:4

    У хозяев Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

    «Баффало» одержал третью победу подряд и с 32 очками расположился на последнем месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 38 очками — на 11-й строчке «Запада».

    НХЛ
    «Сент-Луис» — «Баффало» — 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
    Голы: Кребс — 4 (Байрам, Далин), 6:52 — 0:1. Томпсон — 18 (бол., Зукер, Куинн), 13:06 — 0:2. Шенн — 6 (Парэйко, Нейберс), 15:47 — 1:2. Уокер — 4 (Парэйко, Торопченко), 45:56 — 2:2. Зукер — 10 (бол., Куинн, Томпсон), 50:30 — 2:3. Кулих — 7 (Бенсон, Самуэльссон), 56:19 — 2:4Вратари: Биннингтон — ЛуукконенШтраф: 6 — 8Броски: 37 (15+11+11) — 16 (6+6+4)

    «Сент-Луис» — «Баффало» — 2:4

    «Анахайм» — «Эдмонтон» — 5:3

    НХЛ
    «Анахайм» — «Эдмонтон» — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
    Голы: Драйзайтль — 25 (бол., Макдэвид, Бушар), 8:03 — 0:1. Бушар — 7 (Арвидссон, К. Браун), 11:49 — 0:2. Готье — 5 (Лакомб), 13:52 — 1:2. Драйзайтль — 26 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 29:10 — 1:3. Хеллесон — 2, 32:19 — 2:3. Фаббри — 5 (Мактавиш, Готье), 37:33 — 3:3. Строум — 6 (Терри), 57:24 — 4:3. Мактавиш — 5 (п.в., Фаббри), 59:08 — 5:3Вратари: Достал — Пикар (57:55 — 59:08)Штраф: 8 — 12Броски: 32 (6+17+9) — 23 (5+8+10)

    «Анахайм» — «Эдмонтон» — 5:3

    «Детройт» — «Вашингтон» — 4:2

    В составе «Кэпиталз» шайбу забросил Александр Овечкин.

    «Вашингтон» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Детройт» с 32 очками — на 15-й строчке.

    НХЛ
    «Детройт» — «Вашингтон» — 4:2 (4:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Дебринкэт — 14 (Чиаро, Зайдер), 3:19 — 1:0. Кейн — 6 (бол., Густафссон, Раймонд), 6:44 — 2:0. Овечкин — 17 (Чикран, Макмайкл), 12:04 — 2:1. Дебринкэт — 15 (Кейн, Копп), 12:35 — 3:1. Раймонд — 15 (Ларкин, Велено), 14:18 — 4:1. Дауд — 10 (Рэддиш, Духайм), 50:27 — 4:2Вратари: Лайон — Линдгрен (58:10)Штраф: 8 — 10Броски: 27 (13+7+7) — 27 (6+9+12)

    «Детройт» — «Вашингтон» — 4:2

    «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 2:5

    В составе «Лайтнинг» гол забил Никита Кучеров.

    «Тампа» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 35 очками — на 12-й строчке.

    НХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
    Голы: Ньюхук — 7 (Мэтисон, Лайне), 12:07 — 0:1. Хагель — 17, 20:37 — 1:1. Дворак — 3 (Гуле, Каррье), 32:34 — 1:2. Эванс — 10 (Армиа), 38:28 — 1:3. Кучеров — 17 (Пойнт, Раддиш), 38:54 — 2:3. Армиа — 7 (Хейнеман), 52:32 — 2:4. Галлахер — 10 (п.в., Андерсон, Каррье), 58:08 — 2:5Вратари: Йоханссон (57:10 — 58:08) — МонтембоШтраф: 4 — 6Броски: 23 (10+8+5) — 37 (9+14+14)

    «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 2:5

    «Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:2

    «Питтсбург» с 39 очками занимает девятое место в Восточной конференции.

    «Айлендерс» с 35 очками — на 13-й строчке.

    НХЛ
    «Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
    Голы: Бовилье — 9 (Бантинг, Грызлик), 3:54 — 1:0. Бантинг — 11 (бол., Кросби, Томасино), 21:36 — 2:0. Малкин — 8 (бол., Томасино, Гласс), 46:57 — 3:0. Ли — 16 (Романов), 52:59 — 3:1. Хорват — 10 (Пулок, Пелек), 56:10 — 3:2Вратари: Неделькович — ХегбергШтраф: 4 — 4Броски: 41 (6+20+15) — 31 (6+15+10)

    «Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:2

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Миннесота» — «Оттава» — 1:3

    Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал встречу из-за травмы.

    «Миннесота» с 48 очками занимает третье место в Западной конференции, «Оттава» с 40 очками — на восьмой строчке «Востока».

    НХЛ
    «Миннесота» — «Оттава» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Годро — 7 (Чисхольм, Фолиньо), 17:19 — 1:0. Грейг — 5 (Ткачак, Хэмоник), 21:47 — 1:1. Норрис — 14 (бол., Сандерсон, Батерсон), 52:42 — 1:2. Жиру — 9 (п.в.), 59:16 — 1:3Вратари: Густавссон (58:26 — 59:16) — МериляйненШтраф: 11 — 11Броски: 31 (9+7+15) — 36 (10+13+13)

    «Миннесота» — «Оттава» — 1:3

    «Вегас» — «Калгари» — 3:0

    «Вегас» с 53 очками занимает первое место в Западной конференции.

    «Калгари» с 41 очком — на девятой строчке.

    НХЛ
    «Вегас» — «Калгари» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Хауден — 15 (Пьетранджело, Пирсон), 35:59 — 1:0. Олофссон — 8 (бол., Теодор, Айкел), 54:41 — 2:0. Пирсон — 7 (п.в., Дорофеев, Теодор), 59:53 — 3:0Вратари: Самсонов — Владарж (57:31 — 59:53)Штраф: 8 — 8Броски: 37 (15+11+11) — 31 (12+9+10)

    «Вегас» — «Калгари» — 3:0

    «Чикаго» — «Даллас» — 1:5

    В составе 2 (1+1) очка набрал Евгений Дадонов.

    «Даллас» с 43 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке.

    НХЛ
    «Чикаго» — «Даллас» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
    Голы: Бедард — 10 (бол., Джонс, Терявяйнен), 12:20 — 1:0. Бенн — 8 (Дадонов, Стэнковен), 17:12 — 1:1. Робертсон — 8 (бол., Бенн, Хейсканен), 28:23 — 1:2. Дадонов — 10 (Дюшен, Робертсон), 34:46 — 1:3. Джонстон — 8 (Дюшен, Бенн), 40:10 — 1:4. Дюшен — 14 (Джонстон, Хейсканен), 42:55 — 1:5Вратари: Содерблум — ЭттингерШтраф: 25 — 8Броски: 25 (5+10+10) — 35 (5+14+16)

    «Чикаго» — «Даллас» — 1:5

    «Лос-Анджелес» — «Филадельфия» — 5:4

    В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Матвей Мичков.

    «Филадельфия» с 36 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 47 очками — на четвертой строчке «Запада».

    НХЛ
    «Лос-Анджелес» — «Филадельфия» — 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)
    Голы: Фиала — 14 (Лафферье, Дано), 5:14 — 1:0. Форстер — 10 (Йорк, Санхейм), 8:17 — 1:1. Лотон — 8 (Мичков, Фрост), 14:09 — 1:2. Кемпе — 17 (Кларк, Тюркотт), 16:54 — 2:2. Мичков — 12 (Лотон, Ристолайнен), 31:03 — 2:3. Фараби — 6 (Хэтэуэй, Пелинг), 33:42 — 2:4. Фогеле — 11, 35:04 — 3:4. Копитар — 11 (Байфилд, Мовераре), 46:44 — 4:4. Копитар — 12 (бол., Кемпе), 48:55 — 5:4Вратари: Риттих — КолосовШтраф: 6 — 6Броски: 20 (6+9+5) — 21 (6+8+7)

    «Лос-Анджелес» — «Филадельфия» — 5:4
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ипсвич Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Мартинес — Иока
  • Бои
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сентрал Кост Маринерс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Портленд — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие