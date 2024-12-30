НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Детройту», «Тампа-Бэй» уступила «Монреалю», «Питтсбург» одолел «Айлендерс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сент-Луис» — «Баффало» — 2:4

У хозяев Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

«Баффало» одержал третью победу подряд и с 32 очками расположился на последнем месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 38 очками — на 11-й строчке «Запада».

НХЛ «Сент-Луис» — «Баффало» — 2:4 (1:2, 0:0, 1:2) Голы: Кребс — 4 (Байрам, Далин), 6:52 — 0:1. Томпсон — 18 (бол., Зукер, Куинн), 13:06 — 0:2. Шенн — 6 (Парэйко, Нейберс), 15:47 — 1:2. Уокер — 4 (Парэйко, Торопченко), 45:56 — 2:2. Зукер — 10 (бол., Куинн, Томпсон), 50:30 — 2:3. Кулих — 7 (Бенсон, Самуэльссон), 56:19 — 2:4Вратари: Биннингтон — ЛуукконенШтраф: 6 — 8Броски: 37 (15+11+11) — 16 (6+6+4)

«Сент-Луис» — «Баффало» — 2:4

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 5:3

НХЛ «Анахайм» — «Эдмонтон» — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) Голы: Драйзайтль — 25 (бол., Макдэвид, Бушар), 8:03 — 0:1. Бушар — 7 (Арвидссон, К. Браун), 11:49 — 0:2. Готье — 5 (Лакомб), 13:52 — 1:2. Драйзайтль — 26 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 29:10 — 1:3. Хеллесон — 2, 32:19 — 2:3. Фаббри — 5 (Мактавиш, Готье), 37:33 — 3:3. Строум — 6 (Терри), 57:24 — 4:3. Мактавиш — 5 (п.в., Фаббри), 59:08 — 5:3Вратари: Достал — Пикар (57:55 — 59:08)Штраф: 8 — 12Броски: 32 (6+17+9) — 23 (5+8+10)

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 5:3

«Детройт» — «Вашингтон» — 4:2

В составе «Кэпиталз» шайбу забросил Александр Овечкин.

«Вашингтон» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Детройт» с 32 очками — на 15-й строчке.

НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» — 4:2 (4:1, 0:0, 0:1) Голы: Дебринкэт — 14 (Чиаро, Зайдер), 3:19 — 1:0. Кейн — 6 (бол., Густафссон, Раймонд), 6:44 — 2:0. Овечкин — 17 (Чикран, Макмайкл), 12:04 — 2:1. Дебринкэт — 15 (Кейн, Копп), 12:35 — 3:1. Раймонд — 15 (Ларкин, Велено), 14:18 — 4:1. Дауд — 10 (Рэддиш, Духайм), 50:27 — 4:2Вратари: Лайон — Линдгрен (58:10)Штраф: 8 — 10Броски: 27 (13+7+7) — 27 (6+9+12)

«Детройт» — «Вашингтон» — 4:2

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 2:5

В составе «Лайтнинг» гол забил Никита Кучеров.

«Тампа» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 35 очками — на 12-й строчке.

НХЛ «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) Голы: Ньюхук — 7 (Мэтисон, Лайне), 12:07 — 0:1. Хагель — 17, 20:37 — 1:1. Дворак — 3 (Гуле, Каррье), 32:34 — 1:2. Эванс — 10 (Армиа), 38:28 — 1:3. Кучеров — 17 (Пойнт, Раддиш), 38:54 — 2:3. Армиа — 7 (Хейнеман), 52:32 — 2:4. Галлахер — 10 (п.в., Андерсон, Каррье), 58:08 — 2:5Вратари: Йоханссон (57:10 — 58:08) — МонтембоШтраф: 4 — 6Броски: 23 (10+8+5) — 37 (9+14+14)

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 2:5

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:2

«Питтсбург» с 39 очками занимает девятое место в Восточной конференции.

«Айлендерс» с 35 очками — на 13-й строчке.

НХЛ «Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Голы: Бовилье — 9 (Бантинг, Грызлик), 3:54 — 1:0. Бантинг — 11 (бол., Кросби, Томасино), 21:36 — 2:0. Малкин — 8 (бол., Томасино, Гласс), 46:57 — 3:0. Ли — 16 (Романов), 52:59 — 3:1. Хорват — 10 (Пулок, Пелек), 56:10 — 3:2Вратари: Неделькович — ХегбергШтраф: 4 — 4Броски: 41 (6+20+15) — 31 (6+15+10)

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:2

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Миннесота» — «Оттава» — 1:3

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал встречу из-за травмы.

«Миннесота» с 48 очками занимает третье место в Западной конференции, «Оттава» с 40 очками — на восьмой строчке «Востока».

НХЛ «Миннесота» — «Оттава» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Голы: Годро — 7 (Чисхольм, Фолиньо), 17:19 — 1:0. Грейг — 5 (Ткачак, Хэмоник), 21:47 — 1:1. Норрис — 14 (бол., Сандерсон, Батерсон), 52:42 — 1:2. Жиру — 9 (п.в.), 59:16 — 1:3Вратари: Густавссон (58:26 — 59:16) — МериляйненШтраф: 11 — 11Броски: 31 (9+7+15) — 36 (10+13+13)

«Миннесота» — «Оттава» — 1:3

«Вегас» — «Калгари» — 3:0

«Вегас» с 53 очками занимает первое место в Западной конференции.

«Калгари» с 41 очком — на девятой строчке.

НХЛ «Вегас» — «Калгари» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Хауден — 15 (Пьетранджело, Пирсон), 35:59 — 1:0. Олофссон — 8 (бол., Теодор, Айкел), 54:41 — 2:0. Пирсон — 7 (п.в., Дорофеев, Теодор), 59:53 — 3:0Вратари: Самсонов — Владарж (57:31 — 59:53)Штраф: 8 — 8Броски: 37 (15+11+11) — 31 (12+9+10)

«Вегас» — «Калгари» — 3:0

«Чикаго» — «Даллас» — 1:5

В составе 2 (1+1) очка набрал Евгений Дадонов.

«Даллас» с 43 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке.

НХЛ «Чикаго» — «Даллас» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Голы: Бедард — 10 (бол., Джонс, Терявяйнен), 12:20 — 1:0. Бенн — 8 (Дадонов, Стэнковен), 17:12 — 1:1. Робертсон — 8 (бол., Бенн, Хейсканен), 28:23 — 1:2. Дадонов — 10 (Дюшен, Робертсон), 34:46 — 1:3. Джонстон — 8 (Дюшен, Бенн), 40:10 — 1:4. Дюшен — 14 (Джонстон, Хейсканен), 42:55 — 1:5Вратари: Содерблум — ЭттингерШтраф: 25 — 8Броски: 25 (5+10+10) — 35 (5+14+16)

«Чикаго» — «Даллас» — 1:5

«Лос-Анджелес» — «Филадельфия» — 5:4

В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Матвей Мичков.

«Филадельфия» с 36 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 47 очками — на четвертой строчке «Запада».

НХЛ «Лос-Анджелес» — «Филадельфия» — 5:4 (2:2, 1:2, 2:0) Голы: Фиала — 14 (Лафферье, Дано), 5:14 — 1:0. Форстер — 10 (Йорк, Санхейм), 8:17 — 1:1. Лотон — 8 (Мичков, Фрост), 14:09 — 1:2. Кемпе — 17 (Кларк, Тюркотт), 16:54 — 2:2. Мичков — 12 (Лотон, Ристолайнен), 31:03 — 2:3. Фараби — 6 (Хэтэуэй, Пелинг), 33:42 — 2:4. Фогеле — 11, 35:04 — 3:4. Копитар — 11 (Байфилд, Мовераре), 46:44 — 4:4. Копитар — 12 (бол., Кемпе), 48:55 — 5:4Вратари: Риттих — КолосовШтраф: 6 — 6Броски: 20 (6+9+5) — 21 (6+8+7)