Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS

Нападающийзанял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров 2010-х по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

На второй строчке в списке оказался экс-игрок сине-гранатовых Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», а замкнул тройку лучших хавбек «Реала» Лука Модрич.

В топ-5 также входят полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне и игрок «Реала» Тони Кроос.

Отметим, что в десятку не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Топ-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:

1. Лионель Месси («Барселона).

2. Андрес Иньеста (»Виссел Кобе«).

3. Лука Модрич (»Реал«).

4. Кевин Де Брейне (»Манчестер Сити«).

5. Тони Кроос (»Реал«).

6. Эден Азар (»Реал«).

7. Неймар (ПСЖ).

8. Месут Озил (»Арсенал«).

9. Андреа Пирло (завершил карьеру).

10. Яя Туре (без клуба).