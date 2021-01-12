ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио АгуэроТрансферный дайджест. 5-11 января
  • 08:28
    • «Милуоки» обыграл «Орландо», «Вашингтон» разгромил «Финикс»
  • 07:31
    • Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS
  • 06:59
    • ЦСКА согласовал контракт с хавбеком «Ниццы»
  • 21:59
    • «Спартак» вырвал волевую победу у «Локомотива»
  • 21:52
    • «Магнитка» победила минское «Динамо» и обошла «Салават»
    Все новости спорта

    Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров 2010-х по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    На второй строчке в списке оказался экс-игрок сине-гранатовых Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», а замкнул тройку лучших хавбек «Реала» Лука Модрич.

    В топ-5 также входят полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне и игрок «Реала» Тони Кроос.

    Отметим, что в десятку не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Топ-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:

    1. Лионель Месси («Барселона).
    2. Андрес Иньеста (»Виссел Кобе«).
    3. Лука Модрич (»Реал«).
    4. Кевин Де Брейне (»Манчестер Сити«).
    5. Тони Кроос (»Реал«).
    6. Эден Азар (»Реал«).
    7. Неймар (ПСЖ).
    8. Месут Озил (»Арсенал«).
    9. Андреа Пирло (завершил карьеру).
    10. Яя Туре (без клуба).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» выиграть на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Как завершится встреча двух лучших защит Примеры?
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Сможет ли «Торино» выбить «Милан» из Кубка Италии?
  • «Милан» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.98
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хольштайн — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры