2 января в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором миланский «Интер» сыграет против «Аталатны» из Бергамо. Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: Миланская команда с 40 зачетными пунктами разместилась на третьей строке, но дуэта лидеров она отстает всего лишь на балл при игре в запасе.

«Интер» выиграл 12 матчей из 17 проведенных, четыре поединка свел вничью и одну встречу проиграл, разница мячей составляет 45:15.

Последние матчи: В минувшем игровом дне чемпионата Италии, который прошел в конце декабря, «черно-синие» разгромили на выезде «Кальяри» со счетом 3:0. Перед этим же они дома в матче Серии А переиграли «Комо» со счетом 2:0 и одолели с таким же результатом в родных стенах «Удинезе» в рамках Кубка Италии.

Не сыграют: Хакан Чалханоглу и Тайон Бьюкенен не помогут своей команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Интера» 4-матчевая победная серия, в которой коллектив не пропустил ни одного гола при 13 забитых. А проиграли «змеи» только раз за 18 предыдущих встреч во всех турнирах, уступив лишь в Леверкузене «Байеру» 0:1 в Лиге чемпионов в первой половине декабря. Также за это время миланцы еще расписали два мировых исхода и отпраздновали 15 викторий.

«Аталанта»

Турнирное положение: Команда из города Бергамо с 41 зачетным пунктом находится во главе турнирной таблице, опережая второй «Наполи» по разнице мячей, и третьей «Интер» — на три, но у миланцев есть игра в запасе.

«Аталанта» выиграла 13 игр из 17 проведенных, расписала две мировые и потерпела три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 43:20.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «боги» в Риме расписали мировую с «Лацио» со счетом 1:1 в чемпионате Италии, а немногим ранее они в родных стенах одолели «Эмполи» 3:2 в Серии А и разгромили второлиговую «Чезену» со счетом 6:1 в рамках Кубка Италии.

Не сыграют: Джанлука Скамакка травмирован.

Состояние команды: «Аталанта» в 15 своих предыдущих встречах теряла очки только в трех случаях, уступив дома 2:3 мадридскому «Реалу» и еще дважды расписав мировые. В остальных же 12 других поединках коллектив только побеждал. причем восемь викторий за этот период были с разницей в два и более мячей. И также отметим еще тот факт, что «черно-синие» неизменно забивали в своих 14 предыдущих поединках.

Статистика для ставок

В текущем розыгрыше Серии А «Интер» в Милане разгромил «Аталанту» со счетом 4:0

Миланцы обыграли предстоящего оппонента в шести предыдущих очных играх

«Аталанта» смогла одолеть «Интер» только раз за минувшие 14 очных встреч

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 2.23, победа «Аталанты» — 3.25, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 2.02 соответственно.

Прогноз: Ожидаем, что столь результативные команды смогут порадовать саудовскую публику и на двоих забьют более двух мячей. Да и к тому же в четырех последних очных играх данных команд были зафиксированы верхи.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.85.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет виктория «Интера», который превосходно выступает против «Аталанты», обыграв ее в шести предыдущих очных противостояниях.

Ставка: победа «Интера» за 2.23.