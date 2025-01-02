ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года Джон ДжонсВозвращение Джонса, рекорд Перейры, 7 новых чемпионов — главные итоги UFC в 2024 году Френки де ЙонгВошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года
  • 19:16
    • Ямаль, Беллингем, Вирц и другие: известна символическая сборная игроков до 21 года по версии Sofascore
    Все новости спорта

    «Интер» и «Аталанта» порадуют саудовскую публику

    «Интер» — «Аталанта». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Суперкубок Италии, 2 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»
    2 января в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором миланский «Интер» сыграет против «Аталатны» из Бергамо. Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Суперкубок 02 Января 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланская команда с 40 зачетными пунктами разместилась на третьей строке, но дуэта лидеров она отстает всего лишь на балл при игре в запасе.

    «Интер» выиграл 12 матчей из 17 проведенных, четыре поединка свел вничью и одну встречу проиграл, разница мячей составляет 45:15.

    Интер — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В минувшем игровом дне чемпионата Италии, который прошел в конце декабря, «черно-синие» разгромили на выезде «Кальяри» со счетом 3:0. Перед этим же они дома в матче Серии А переиграли «Комо» со счетом 2:0 и одолели с таким же результатом в родных стенах «Удинезе» в рамках Кубка Италии.

    Не сыграют: Хакан Чалханоглу и Тайон Бьюкенен не помогут своей команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Интера» 4-матчевая победная серия, в которой коллектив не пропустил ни одного гола при 13 забитых. А проиграли «змеи» только раз за 18 предыдущих встреч во всех турнирах, уступив лишь в Леверкузене «Байеру» 0:1 в Лиге чемпионов в первой половине декабря. Также за это время миланцы еще расписали два мировых исхода и отпраздновали 15 викторий.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Команда из города Бергамо с 41 зачетным пунктом находится во главе турнирной таблице, опережая второй «Наполи» по разнице мячей, и третьей «Интер» — на три, но у миланцев есть игра в запасе.

    «Аталанта» выиграла 13 игр из 17 проведенных, расписала две мировые и потерпела три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 43:20.

  • Вошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года
  • Для этих персон и команд 2024 год оказался довольно непростым
  • 30/12/2024

    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «боги» в Риме расписали мировую с «Лацио» со счетом 1:1 в чемпионате Италии, а немногим ранее они в родных стенах одолели «Эмполи» 3:2 в Серии А и разгромили второлиговую «Чезену» со счетом 6:1 в рамках Кубка Италии.

    Не сыграют: Джанлука Скамакка травмирован.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Аталанта» в 15 своих предыдущих встречах теряла очки только в трех случаях, уступив дома 2:3 мадридскому «Реалу» и еще дважды расписав мировые. В остальных же 12 других поединках коллектив только побеждал. причем восемь викторий за этот период были с разницей в два и более мячей. И также отметим еще тот факт, что «черно-синие» неизменно забивали в своих 14 предыдущих поединках.

    Статистика для ставок

    • В текущем розыгрыше Серии А «Интер» в Милане разгромил «Аталанту» со счетом 4:0

    • Миланцы обыграли предстоящего оппонента в шести предыдущих очных играх

    • «Аталанта» смогла одолеть «Интер» только раз за минувшие 14 очных встреч

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 2.23, победа «Аталанты» — 3.25, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 2.02 соответственно.

    Прогноз: Ожидаем, что столь результативные команды смогут порадовать саудовскую публику и на двоих забьют более двух мячей. Да и к тому же в четырех последних очных играх данных команд были зафиксированы верхи.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.85.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет виктория «Интера», который превосходно выступает против «Аталанты», обыграв ее в шести предыдущих очных противостояниях.

    Ставка: победа «Интера» за 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хапоэль Иерусалим — Хапоэль Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Маккаби Нетания — Бейтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хапоэль Беэр-Шева — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сандерленд — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Детройт — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майами — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Потапова — Бирелл
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Меньшик — Лайович
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Хьюстон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на футбол. «Интер» и «Аталанта» порадуют саудовскую публику
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры