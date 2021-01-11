Специя — Сампдория — смотреть онлайн прямую трансляцию 11.01.2021

Последний матч между собой: «Специя» — «Сампдория» 3:5 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Специя» — «Сампдория». Коэффициент ставки — 1.70.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сампдория»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Специя» — «Сампдория».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.