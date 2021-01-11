Специя — Сампдория — смотреть онлайн прямую трансляцию 11.01.2021

В 22:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Специя» — «Сампдория» 3:5 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Специя» — «Сампдория». Коэффициент ставки — 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сампдория»).

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