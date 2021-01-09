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    Орлов: Дзюба не дает себе критической оценки

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    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу форварда «Зенита» Артема Дзюбы и рассказал о его конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «У Дзюбы, видно, был какой-то свой момент. Не знаю причины — но он сдал. Я начал об этом вслух говорить.

    Потому что понимаю: Дзюба — капитан команды. Ведущий игрок. Потом у него был неприятный инцидент с Семаком.

    Его заменили. Дзюба, уходя... Он же выразительный! 197 ростом! Каждый жест виден. Весь стадион и телезрители рассмотрели, насколько он недоволен.

    А Дзюба — капитан команды... Должен быть поумнее! Если ты капитан — всё-таки должен существовать во имя команды.

    А вместо этого проявляешь эгоизм. Уходя с поля, показываешь всем, как недоволен. Ну и на что ты работаешь? На развал команды!

    Ну как же?! Так нельзя! Тебе здесь доверяют. А Дзюба не дает себе критической оценки. Но в конце всё-таки встрепенулся. Эта критика возымела действие.

    Его уже откровенно критиковали! Есть же статистика, объективные показатели. Но в последних двух-трех матчах забивал. Восстановился», — сказал Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».

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