Орлов: Дзюба не дает себе критической оценки

Известный комментаторвысказался по поводу форварда «Зенита»и рассказал о его конфликте с главным тренером команды

«У Дзюбы, видно, был какой-то свой момент. Не знаю причины — но он сдал. Я начал об этом вслух говорить.

Потому что понимаю: Дзюба — капитан команды. Ведущий игрок. Потом у него был неприятный инцидент с Семаком.

Его заменили. Дзюба, уходя... Он же выразительный! 197 ростом! Каждый жест виден. Весь стадион и телезрители рассмотрели, насколько он недоволен.

А Дзюба — капитан команды... Должен быть поумнее! Если ты капитан — всё-таки должен существовать во имя команды.

А вместо этого проявляешь эгоизм. Уходя с поля, показываешь всем, как недоволен. Ну и на что ты работаешь? На развал команды!

Ну как же?! Так нельзя! Тебе здесь доверяют. А Дзюба не дает себе критической оценки. Но в конце всё-таки встрепенулся. Эта критика возымела действие.

Его уже откровенно критиковали! Есть же статистика, объективные показатели. Но в последних двух-трех матчах забивал. Восстановился», — сказал Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».