ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кьеза стал героем матча«Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
  • 08:20
    • Роналду — лидер топ-5 лиг Европы по забитым пенальти в 2020 году
  • 07:14
    • «Астон Вилла» из-за коронавируса сыграет с «Ливерпулем» молодежным составом
  • 07:00
    • Экс-президент ФИФА госпитализирован в тяжелом состоянии
  • 23:46
    • Дания будет бойкотировать ЧМ по хоккею, если турнир пройдет в Белоруссии
    Все новости спорта

    Роналду — лидер топ-5 лиг Европы по забитым пенальти в 2020 году

    Футбол Футбол Италии Серия A Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Портал Transfermarkt опубликовал список лучших игроков по реализованным пенальти в 2020 года среди топ-5 лиг Европы.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Первое место в рейтинге занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 17 голов с одиннадцатиметровой отметки.

    Второе место занял полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — 15 голов, а тройку лучших замыкает форвард «Лацио» Чиро Иммобиле с 14 мячами. За первой тройкой идет Ромелу Лукаку из «Интера», на счету которого 10 голов с точки.

    Топ-10 исполнителей пенальти в 2020 году:

    1. Криштиану Роналду («Ювентус») — 17 голов с пенальти;
    2. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 15;
    3. Чиро Иммобиле («Лацио») — 14;
    4. Ромелу Лукаку («Интер») — 10;
    5-9. Андрей Крамарич («Хоффенхайм») — 9;
    5-9. Жордан Верету («Рома») — 9;
    5-9. Неймар (ПСЖ) — 9;
    5-9. Лукас Окампос («Севилья») — 9;
    5-9. Лионель Месси («Барселона») — 9;
    10. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 8. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова проиграет «Астон Вилле»?
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Увезет ли «Бавария» победу из Менхенгладбаха?
  • «Боруссия» М — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Помогут ли «Сельте» родные стены?
  • «Сельта» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бенфика — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры