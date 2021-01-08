Роналду — лидер топ-5 лиг Европы по забитым пенальти в 2020 году

Портал Transfermarkt опубликовал список лучших игроков по реализованным пенальти в 2020 года среди топ-5 лиг Европы.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 17 голов с одиннадцатиметровой отметки.

Второе место занял полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — 15 голов, а тройку лучших замыкает форвард «Лацио» Чиро Иммобиле с 14 мячами. За первой тройкой идет Ромелу Лукаку из «Интера», на счету которого 10 голов с точки.

Топ-10 исполнителей пенальти в 2020 году:

1. Криштиану Роналду («Ювентус») — 17 голов с пенальти;

2. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 15;

3. Чиро Иммобиле («Лацио») — 14;

4. Ромелу Лукаку («Интер») — 10;

5-9. Андрей Крамарич («Хоффенхайм») — 9;

5-9. Жордан Верету («Рома») — 9;

5-9. Неймар (ПСЖ) — 9;

5-9. Лукас Окампос («Севилья») — 9;

5-9. Лионель Месси («Барселона») — 9;

10. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 8. 0