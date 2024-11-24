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    Возьмут ли генуэзцы три очка?

    «Дженоа» — «Кальяри». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Серия А, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Кальяри»
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    «Дженоа»
    24 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Кальяри». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание. По итогам 12 туров чемпионата она расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дженоа» ужасно атакует, отличившись всего 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила уже 22 раза.

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Дженоа» расписал мировую с «Комо» (1:1).

    А вот до того команда минимально переиграла «Парму». При этом поединок с «Фиорентиной» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Дженоа» настреляла всего 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Руслан Малиновский, Йохан Васкес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Генуэзцам срочно нужно отрываться от опасной зоны. Да и пауза на матчи сборных может для команды стать переломным моментом.

    Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Дженоа» победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Генуэзцы не проигрывали в двух своих последних поединках.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: Сардинцы в текущем чемпионате бьются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Кальяри» лишь на один балл опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 22 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Кальяри» не дал себя обыграть «Милану» (3:3).

    До того сардинцы с боем уступили «Лацио» (1:2). Да и поединок с «Болоньей» команда провела крайне неудачно (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: сардинцы проводят не столь успешный отрезок. Да и средняя результативность составляет аккурат гол за матч.

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    При этом «Кальяри» не побеждал в четырех последних поединках. Да и в нынешней диспозиции сардинцы будут рады и ничьей.

    Сардинцы в своем нынешнем виде выглядят бледновато. Да и пропускает команда почти два гола за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться добыть очки. Да и последний поединок с миланцами команда провела продуктивно.

    Статистика для ставок

    • «Дженоа» в среднем забивает реже гола за матч

    • И те, и другие пропускают в среднем почти 2 гола за матч

    • «Дженоа» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Генуэзцы сейчас находятся на подъеме, и явно будут агрессивно атаковать.

    «Кальяри» не преуспевал в последних матчах, да и оборона сардинцев ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Дженоа» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Дженоа» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. Возьмут ли генуэзцы три очка?
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