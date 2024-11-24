24 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Кальяри». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание. По итогам 12 туров чемпионата она расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» ужасно атакует, отличившись всего 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила уже 22 раза.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Дженоа» расписал мировую с «Комо» (1:1).

А вот до того команда минимально переиграла «Парму». При этом поединок с «Фиорентиной» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Дженоа» настреляла всего 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Руслан Малиновский, Йохан Васкес — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Генуэзцам срочно нужно отрываться от опасной зоны. Да и пауза на матчи сборных может для команды стать переломным моментом.

Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Дженоа» победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Генуэзцы не проигрывали в двух своих последних поединках.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы в текущем чемпионате бьются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы Серии А.

Причем «Кальяри» лишь на один балл опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 22 мяча.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Кальяри» не дал себя обыграть «Милану» (3:3).

До того сардинцы с боем уступили «Лацио» (1:2). Да и поединок с «Болоньей» команда провела крайне неудачно (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: сардинцы проводят не столь успешный отрезок. Да и средняя результативность составляет аккурат гол за матч.

При этом «Кальяри» не побеждал в четырех последних поединках. Да и в нынешней диспозиции сардинцы будут рады и ничьей.

Сардинцы в своем нынешнем виде выглядят бледновато. Да и пропускает команда почти два гола за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться добыть очки. Да и последний поединок с миланцами команда провела продуктивно.

Статистика для ставок

«Дженоа» в среднем забивает реже гола за матч

И те, и другие пропускают в среднем почти 2 гола за матч

«Дженоа» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Генуэзцы сейчас находятся на подъеме, и явно будут агрессивно атаковать.

«Кальяри» не преуспевал в последних матчах, да и оборона сардинцев ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Дженоа» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20