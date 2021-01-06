«Тоттенхэм» — «Брентфорд»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Счет в матче на 12-й минуте открыл Мусса Сиссоко. После филигранной подачи Регилона с левого фланга мяч опустился точно на голову Сиссоко, который уверенно направил игровой снаряд в дальний угол.

А на 70-й минуте «Тоттенхэм» вышел в контратаку, Н'Домбеле отдал отличный пас в разрез на Сон Хын Мина, который на скорости убежал от защитников и реализовал выход один на один.

На 84-й минуте «Брентфорд» остался в меньшинстве — нападающий Джош да Силва получил прямую красную карточку за грубый фол против Хёйбьерга.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Тоттенхэм — Брентфорд 2:0 Голы: 1:0 Мусса Сиссоко (12'), 2:0 Сон Хын Мин (70') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон (Бен Дэвис, 71'), Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Джафет Танганга, 86'), Сон Хын Мин (Винисиус, 89'), Мусса Сиссоко, Лукас Моура (Гарри Уинкс, 71'), Tanguy Ndombele, Гарри Кейн Брентфорд: Дэвид Райа, Рико Генри, Этан Пиннок, Хенрик Далсгор, Mads Bech, Матиас Йенсен, Джош да Силва, Vitaly Janelt (Эмилиано Маркондес, 74'), Серхи Канос (Tariqe Fosu, 74'), Ivan Toney, Bryan Mbeumo (Маркус Форсс, 81') Предупреждения: Серхи Канос (14'), Vitaly Janelt (19'), Bryan Mbeumo (51'), Серхио Регилон (53') Удаление: Джош да Силва (84')

«Шпоры» вышли в финал, где их соперником станет победитель матча между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Эта игра состоится 6 января. Начало в 22.45 по московскому времени. 0