Тьяго Силва: Не понимаю, что не так с «Челси»

Защитник «Челси»дал комментарий касательно поражения команды в матче 17 тура АПЛ от «Ман Сити» со счетом 1:3.

«Первый тайм матча с "Сити" был болезненным для нас, потому что уровень игры горожан показал, к чему мы должны стремиться. Во втором тайме я увидел реакцию нашей команды, но нужно работать.

Я не понимаю, что не так с "Челси". Если я пойму в чем дело, то смогу дать несколько советов, но АПЛ — одна из самых сложных лиг мира. Нам нужно усерднее работать и быть сильнее как команда. "Челси" нужно подготовиться к следующему матчу», — цитирует Силву RMC Sport.

«Аристократы» опустились на 8 место после 4 поражений в 6 матчах чемпионата Англии. 0