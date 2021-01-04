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    Тьяго Силва: Не понимаю, что не так с «Челси»

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    Защитник «Челси» Тьяго Силва дал комментарий касательно поражения команды в матче 17 тура АПЛ от «Ман Сити» со счетом 1:3.

    Тьяго Силва
    Тьяго Силва

    «Первый тайм матча с "Сити" был болезненным для нас, потому что уровень игры горожан показал, к чему мы должны стремиться. Во втором тайме я увидел реакцию нашей команды, но нужно работать.

    Я не понимаю, что не так с "Челси". Если я пойму в чем дело, то смогу дать несколько советов, но АПЛ — одна из самых сложных лиг мира. Нам нужно усерднее работать и быть сильнее как команда. "Челси" нужно подготовиться к следующему матчу», — цитирует Силву RMC Sport.

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