Изменены сроки проведения 1/8 Кубка России

В РФС заявили об изменении сроков проведения 1/8 финала Кубка России. Об этом подробнее рассказал генеральный секретарь организации Александр Алаев.

«Даты матчей 1/8 финала Кубка России в феврале изменились в связи с тем, что 22 февраля является выходным днем, а суббота, 20 февраля, рабочим. Изначально в календаре стояли даты 20–21 февраля. На бюро исполкома РФС мы приняли решение расширить это окно до трех дней. Это поможет сделать более сбалансированный календарь — разнести большее количество матчей и обеспечить их трансляцию», — цитирует Алаева ТАСС.

В 1/8 финала сыграют такие пары:

«Динамо» — «Спартак»

«Локомотив» — «Тамбов»

«Краснодар» — «Сочи»

«Зенит» — «Арсенал»

ЦСКА — «СКА-Хабаровск»

«Ростов» — «Ахмат»

«Уфа» — «Урал»

«Химки» — «Крылья Советов» 0