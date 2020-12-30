Изменены сроки проведения 1/8 Кубка России

Георгий Джикия («Спартак» сыграет с «Динамо»)
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«Даты матчей 1/8 финала Кубка России в феврале изменились в связи с тем, что 22 февраля является выходным днем, а суббота, 20 февраля, рабочим. Изначально в календаре стояли даты 20–21 февраля. На бюро исполкома РФС мы приняли решение расширить это окно до трех дней. Это поможет сделать более сбалансированный календарь — разнести большее количество матчей и обеспечить их трансляцию», — цитирует Алаева ТАСС.
В 1/8 финала сыграют такие пары:
«Динамо» — «Спартак»
«Локомотив» — «Тамбов»
«Краснодар» — «Сочи»
«Зенит» — «Арсенал»
ЦСКА — «СКА-Хабаровск»
«Ростов» — «Ахмат»
«Уфа» — «Урал»
«Химки» — «Крылья Советов» 0