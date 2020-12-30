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    Изменены сроки проведения 1/8 Кубка России

    Футбол Кубок России Футбол России РФС
    В РФС заявили об изменении сроков проведения 1/8 финала Кубка России. Об этом подробнее рассказал генеральный секретарь организации Александр Алаев.

    Георгий Джикия («Спартак» сыграет с «Динамо»)
    Георгий Джикия («Спартак» сыграет с «Динамо»)

    «Даты матчей 1/8 финала Кубка России в феврале изменились в связи с тем, что 22 февраля является выходным днем, а суббота, 20 февраля, рабочим. Изначально в календаре стояли даты 20–21 февраля. На бюро исполкома РФС мы приняли решение расширить это окно до трех дней. Это поможет сделать более сбалансированный календарь — разнести большее количество матчей и обеспечить их трансляцию», — цитирует Алаева ТАСС.

    В 1/8 финала сыграют такие пары:

    «Динамо» — «Спартак»
    «Локомотив» — «Тамбов»
    «Краснодар» — «Сочи»
    «Зенит» — «Арсенал»
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