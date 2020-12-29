Стало известно количество заболевших коронавирусом в «Ман Сити»

Стали известны подробности вспышки коронавируса в, из-за которой был перенесен матч 15-го тура АПЛ с «Эвертоном».

Как сообщает The Athletic, по итогам еще одного тестирования зараженными оказались еще трое футболистов, чьи имена не уточняются.

Таким образом, общее число инфицированных в стане «горожан» достигло семи человек. Возможно, что также будут перенесены матч АПЛ против «Челси» (3 января) и полуфинал Кубка лиги против «Ман Юнайтед» (6 января).

Напомним, ранее из-за коронавируса от тренировок были отстранены Габриэль Жезус и Кайл Уокер. Также инфекцию подхватили два сотрудника клуба. 0