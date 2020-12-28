«Оренбург» усилился вторым бомбардиром ФНЛ

Нападающий «Волгаря»подписал контракт с

Клуб, занимающий третье место в ФНЛ, официально объявил о переходе 23-летнего футболиста.

Воробьев выступал за «Волгарь» с июля, когда он перешел в команду из «Нижнего Новгорода» на правах свободного агента.

На протяжении карьеры форвард представлял «Краснодар», «Афипс» и чешский «Градец Кралове».

В текущем сезоне Воробьев отметился 12 забитыми мячами в ФНЛ. По этому показателю он делит второе место в списке бомбардиров лиги с Эдуардом Сперцяном из «Краснодара-2». 0