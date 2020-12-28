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    Лэмпард считает, что «Челси» не будет бороться за чемпионство

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после поражения от «Арсенала» (1:3) заявил, что в нынешнем сезоне команда не будет бороться за чемпионство в Англии.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «В первом тайме, безусловно, мы показали свою худшую игру в этом сезоне, как я считаю.

    Нам не хватало энергии. В последних четырех играх мы проиграли три матча и выиграли только один. Так что нужно реагировать. Игрокам не хватило характера, и они это знают. В первом тайме его не хватало.

    Нас называют претендентами на титул, но я с ними не согласен. Пока нам нужно время, чтобы нарастить мышцы. Для начала разберем, что же такое произошло в матче против Арсенала», — цитирует Лэмпарда Goal.com.

    На данный момент лондонцы на восьмом месте в АПЛ с 25 очками. Лидирует «Ливерпуль», у которого 32 балла. 0

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