Лэмпард считает, что «Челси» не будет бороться за чемпионство

Главный тренер «Челси»после поражения от(1:3) заявил, что в нынешнем сезоне команда не будет бороться за чемпионство в Англии.

«В первом тайме, безусловно, мы показали свою худшую игру в этом сезоне, как я считаю.

Нам не хватало энергии. В последних четырех играх мы проиграли три матча и выиграли только один. Так что нужно реагировать. Игрокам не хватило характера, и они это знают. В первом тайме его не хватало.

Нас называют претендентами на титул, но я с ними не согласен. Пока нам нужно время, чтобы нарастить мышцы. Для начала разберем, что же такое произошло в матче против Арсенала», — цитирует Лэмпарда Goal.com.

На данный момент лондонцы на восьмом месте в АПЛ с 25 очками. Лидирует «Ливерпуль», у которого 32 балла. 0