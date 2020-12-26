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    Лэмпард недоволен календарем «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил недовольство календарем команды.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Было решено, что мы будем играть дважды за 48 часов, когда другие команды, которые борются за верхние позиции лиги, играют дважды за три дня. Не понимаю, насколько это честная игра, думаю, что это неправильно и не будет хорошо для игроков, которые играют на высшем уровне.

    Я просто говорю, что у нас не такой период отдыха, как у других команд. Даже игрокам нехорошо выходить и тренироваться, не говоря уже о том, чтобы играть на высоком уровне все 90 минут», — приводит слова Лэмпарда Goal.

    26 декабря «Челси» предстоит провести матч с «Арсеналом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. 28 декабря подопечные Лэмпарда сыграют с «Астон Виллой». 0

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